Gold Rate Today: जेवर बनवाना हुआ महंगा, सोने में लगातार छठे दिन तेजी, चांदी सवा लाख के पार, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Rate Today: सोने में आज मंगलवार को लगातार छठे दिन तेजी देखने को मिली है। सोना वायदा 1,05,333 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी के भाव सवा लाख रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गए हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 02, 2025

Gold Rate Today
सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोने की कीमत मंगलवार को ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। सोने की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़त दिखाई दी है। डॉलर में कमजोरी और अमेरिकी ब्याज दर में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच सोने की कीमतों में यह तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी आज सोना अच्छी-खासी तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 0.52 फीसदी या 548 रुपये की तेजी के साथ 1,05,333 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी की कीमतों में भी उछाल

सोने के साथ ही चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.36 फीसदी या 454 रुपये की बढ़त के साथ 1,25,115 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

मंगलवार सुबह सोने की वैश्विक कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोना 1.39 फीसदी या 48.90 डॉलर की बढ़त के साथ 3,565 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.54 फीसदी या 18.74 डॉलर की बढ़त के साथ 3,494.81 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में 2.55 फीसदी या 1.04 डॉलर की बढ़त के साथ 41.76 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.09 फीसदी या 0.04 डॉलर की बढ़त के साथ 40.73 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

Published on:

02 Sept 2025 09:57 am

Hindi News / Business / Gold Rate Today: जेवर बनवाना हुआ महंगा, सोने में लगातार छठे दिन तेजी, चांदी सवा लाख के पार, जानिए लेटेस्ट दाम

