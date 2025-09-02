Gold Rate Today: जेवर बनवाना हुआ महंगा, सोने में लगातार छठे दिन तेजी, चांदी सवा लाख के पार, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोने की कीमत मंगलवार को ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। सोने की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़त दिखाई दी है। डॉलर में कमजोरी और अमेरिकी ब्याज दर में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच सोने की कीमतों में यह तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी आज सोना अच्छी-खासी तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 0.52 फीसदी या 548 रुपये की तेजी के साथ 1,05,333 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।