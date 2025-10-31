Lenskart IPO : खुल गया लेंसकार्ट का आईपीओ, 4 नवंबर तक है पैसा लगाने का मौका, जानिए कितना करना होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट

Lenskart IPO day 1: लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ आज शुक्रवार, 31 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस आईपीओ को 4 नवंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। टेक-फोकस्ड इस आईवियर कंपनी का आईपीओ 7,278 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 382 से 402 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी के शेयर 10 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। रिटेल निवेशकों को इस आईपीओ में न्यूनतम 1 लॉट के लिए 14,134 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, अधिकतम 13 लॉट्स के लिए 1,93,362 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लॉट 37 शेयरों का है।