Lenskart IPO : खुल गया लेंसकार्ट का आईपीओ, 4 नवंबर तक है पैसा लगाने का मौका, जानिए कितना करना होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट

लेंसकार्ट का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है।
Lenskart IPO day 1: लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ आज शुक्रवार, 31 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस आईपीओ को 4 नवंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। टेक-फोकस्ड इस आईवियर कंपनी का आईपीओ 7,278 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 382 से 402 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी के शेयर 10 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। रिटेल निवेशकों को इस आईपीओ में न्यूनतम 1 लॉट के लिए 14,134 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, अधिकतम 13 लॉट्स के लिए 1,93,362 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लॉट 37 शेयरों का है।
लेंसकार्ट का शेयर शुक्रवार को ग्रे मार्केट में 74 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है। GMP के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर की लिस्टिंग 18.41 फीसदी के प्रीमियम के साथ 476 रुपये पर हो सकती है। लेंसकार्ट शेयर के जीएमपी में काफी उतार तढ़ाव देखने को मिला है। 26 अक्टूबर को यह 75 रुपये, 27 अक्टूबर को 108 रुपये, 28 अक्टूबर को 73 रुपये, 29 अक्टूबर को 48 रुपये पर और 30 अक्टूबर को 70 रुपये पर था।
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ में 2,150 करोड़ रुपये के ताजा शेयर जारी किये गए हैं। इसके अलावा, 12.7 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत रखे गए है। ऑफर फॉर सेल में कई प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स अपने शेयर बेच रहे हैं। प्रमोटर्स पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही ओएफएस में अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं।
लेंसकार्ट आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल भारत में नए CoCo (Company-owned Company-operated) स्टोर्स खोलने में करेगी। लेंसकार्ट वित्त वर्ष 2025 में भारत में मात्रा के आधार पर प्रिस्क्रिप्शन आईग्लासेस का सबसे बड़ा सेलर रहा है।
