LG Electronics के IPO पर टूट पड़े निवेशक, आज पैसा लगाने का आखिरी दिन, GMP दिखा रहा भारी मुनाफा

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ का आज आखिरी दिन है।
LG Electronics IPO GMP: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन है। कंपनी इस आईपीओ से 11,607.01 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल के रूप में है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर रखा है। आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को होना है। वहीं स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर 14 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं।
बिडिंग के तीसरे दिन सुबह 10:10 बजे तक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 3.54 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। आईपीओ में रिटेल कैटेगरी 2 गुना सब्सक्राइब हो गई है। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 8.37 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसके अलावा, योग्य संस्थागत खरीदारों का हिस्सा 2.59 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इस आईपीओ में एक लॉट 13 शेयरों का है। आईपीओ में रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर ग्रे मार्केट में अच्छे-खासे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। गुरुवार सुबह कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 1140 रुपये के आईपीओ प्राइस की तुलना में 300 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर की लिस्टिंग 26.32 फीसदी के प्रीमियम के साथ 1440 रुपये पर हो सकती है।
पिछले 3 साल से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार इजाफा हो रहा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 21,352 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था। यह जीरो डेट कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ उच्च मुनाफे वाली कंपनी है। कंपनी का PAT मार्जिन 8.95% और EBITDA मार्जिन 12.75% है।
