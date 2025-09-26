Life Certificate : 80 साल के ऊपर के पेंशनरों के लिए आया खास आदेश

पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए खास इंतजाम किया है। केंद्रीय पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) कैंपेन 4.0 की घोषणा की है। यह अभियान 1 से 30 नवंबर 2025 तक देशभर के करीब 1,600 जिलों और उप-मंडलीय कार्यालयों में चलेगा। इससे बुजुर्ग पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने में आसानी होगी।