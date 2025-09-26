Life Certificate : 80 साल के ऊपर के पेंशनरों के लिए आया खास आदेश

पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए खास इंतजाम किया है। केंद्रीय पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) कैंपेन 4.0 की घोषणा की है। यह अभियान 1 से 30 नवंबर 2025 तक देशभर के करीब 1,600 जिलों और उप-मंडलीय कार्यालयों में चलेगा। इससे बुजुर्ग पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने में आसानी होगी।
बता दें कि पहले पेंशनर को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए बैंक या पेंशन कार्यालयों या ट्रैजरी में जाना पड़ता था। यह प्रक्रिया बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनरों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करती थी। लेकिन अब आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वे अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।
80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें अक्टूबर 2025 से ही प्रमाण पत्र जमा करने की इजाजत दे दी है। बैंकों और पेंशन वितरक एजेंसियों को पहले से ही इसके लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं ताकि इस वर्ग को पेंशन मिलने में कोई दिक्कत न हो।
अभियान के सफल संचालन के लिए पेंशन वितरक बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) मिलकर काम करेंगे। देशभर में कैंप लगाए जाएंगे और जरूरतमंद बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनरों को डोरस्टेप सर्विस भी मुहैया कराई जाएगी।
पेंशनर्स को अब लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं। बस स्मार्टफोन और आधार की मदद से कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है-
एक ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन से परिवार का कोई सदस्य या सर्विस प्रोवाइडर कई पेंशनरों का DLC बना सकता है।
यह पहल बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनरों के लिए बड़ी राहत देने वाली है। अब उन्हें न तो दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे और न ही लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ेगा। खासकर 80 साल से ऊपर के पेंशनरों को समय से पहले प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलने से उनकी पेंशन बिना रुकावट जारी रहेगी।