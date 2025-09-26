Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Life Certificate : 80 साल के ऊपर के पेंशनरों के लिए आया खास आदेश

1 से 30 नवंबर के बीच डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 1600 जिलों में कैंप लगेंगे।

भारत

Ashish Deep

Sep 26, 2025

Can I give a life certificate online?, What is a life certificate?, Which month is required for life certificate?, जीवन प्रमाण पत्र कौन सा महीना है?, 2025 में पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?, India Life Certificate form, Life certificate download, Life Certificate online PDF, Life Certificate for pensioners online, Life Certificate form, Jeevan Pramaan :: life certificate download, jeevanpramaan.gov.in life certificate, Life certificate status,
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने बहुत सी स्कीम चलाई है। (फोटो : फ्री पिक)

पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए खास इंतजाम किया है। केंद्रीय पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) कैंपेन 4.0 की घोषणा की है। यह अभियान 1 से 30 नवंबर 2025 तक देशभर के करीब 1,600 जिलों और उप-मंडलीय कार्यालयों में चलेगा। इससे बुजुर्ग पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने में आसानी होगी।

फोन आएगा सर्टिफिकेट बनाने में काम

बता दें कि पहले पेंशनर को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए बैंक या पेंशन कार्यालयों या ट्रैजरी में जाना पड़ता था। यह प्रक्रिया बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनरों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करती थी। लेकिन अब आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वे अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।

सुपर सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधा

80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें अक्टूबर 2025 से ही प्रमाण पत्र जमा करने की इजाजत दे दी है। बैंकों और पेंशन वितरक एजेंसियों को पहले से ही इसके लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं ताकि इस वर्ग को पेंशन मिलने में कोई दिक्कत न हो।

बैंक और इंडिया पोस्ट का सहयोग

अभियान के सफल संचालन के लिए पेंशन वितरक बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) मिलकर काम करेंगे। देशभर में कैंप लगाए जाएंगे और जरूरतमंद बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनरों को डोरस्टेप सर्विस भी मुहैया कराई जाएगी।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें?

पेंशनर्स को अब लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं। बस स्मार्टफोन और आधार की मदद से कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है-


  1. प्ले स्टोर से Aadhaar Face RD App डाउनलोड करें।




  2. Jeevan Pramaan App इंस्टॉल करें।




  3. आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।




  4. रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें।




  5. फेस स्कैन पूरा करें।




  6. PPO नंबर, पेंशन प्रकार, अकाउंट नंबर और जारी करने वाली संस्था की जानकारी भरें।




  7. सबमिट करने के बाद आपको Pramaan ID और PPO कन्फर्मेशन मिलेगा।

एक ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन से परिवार का कोई सदस्य या सर्विस प्रोवाइडर कई पेंशनरों का DLC बना सकता है।

क्यों अहम है यह कदम

यह पहल बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनरों के लिए बड़ी राहत देने वाली है। अब उन्हें न तो दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे और न ही लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ेगा। खासकर 80 साल से ऊपर के पेंशनरों को समय से पहले प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलने से उनकी पेंशन बिना रुकावट जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Updated on:

26 Sept 2025 01:53 pm

Published on:

26 Sept 2025 01:51 pm

Hindi News / Business / Life Certificate : 80 साल के ऊपर के पेंशनरों के लिए आया खास आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.