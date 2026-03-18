Virat Kohli Jersey: ‘विराट कोहली वाली जर्सी चाहिए’, छोटी बच्ची के वायरल वीडियो ने जीता दिल, प्यूमा ने दिया ये रिएक्शन

विराट कोहली और जर्सी के लिए बच्ची का क्रेज। (स्क्रीन शॉट : इंस्टाग्राम)
Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी बच्ची का बेहद क्यूट वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है। इस वीडियो में बच्ची एक स्पोर्ट्स स्टोर पर बड़े ही प्यारे अंदाज में 'विराट कोहली वाली जर्सी' (Virat Kohli Jersey) की जिद करती नजर आ रही है। बच्ची की यह मासूमियत और क्रिकेट के प्रति उसका जुनून देखकर इंटरनेट पर हर किसी का दिल पिघल रहा है। यह वीडियो इतना प्यारा है कि दुनिया के मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा (Puma Cricket) ने भी इस पर रिएक्ट किया है। ब्रांड ने सोशल मीडिया पर यूजर्स से इस नन्हीं बच्ची को ढूंढने की अपील की है, ताकि उसे एक खास तोहफा (Official Merchandise) भेंट किया जा सके।
इस वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची अपने गार्जियन के साथ एक जर्सी की दुकान पर खड़ी है। उसकी लंबाई काउंटर से भी छोटी है, लेकिन उसकी मांग एकदम स्पष्ट है। दुकान में पीछे की तरफ कई रंग-बिरंगी जर्सियां टंगी हुई हैं, लेकिन बच्ची बार-बार अपनी प्यारी सी आवाज में सिर्फ 'विराट कोहली वाली जर्सी' ही मांग रही है। जैसे ही दुकानदार उसे 18 नंबर की वह जर्सी निकालकर देता है, बच्ची के चेहरे पर एक बड़ी और खूबसूरत सी मुस्कान खिल उठती है। वह उस जर्सी को खुशी से सीने से लगा लेती है।
इस क्यूट वीडियो का सबसे बेहतरीन हिस्सा तब आता है जब बच्ची के गार्जियन उसे वह नई जर्सी पहना देते हैं। जर्सी पहनते ही बच्ची का उत्साह मानो दोगुना हो जाता है। वह तुरंत अपने हाथ में एक काल्पनिक बल्ला उठाती है और बिल्कुल भारतीय दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली के बल्लेबाजी के अंदाज (बैटिंग स्टांस) में खड़ी हो जाती है। उसका यह परफॉर्मेंस देखकर दुकान में मौजूद दुकानदार, गार्जियन और अन्य सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं।
यह वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर एक यूजर द्वारा शेयर किया गया था, लेकिन इसे असली उड़ान तब मिली जब 'प्यूमा क्रिकेट' के आधिकारिक अकाउंट ने इसे रीपोस्ट किया। प्यूमा ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, "अब तक का सबसे प्यारा वीडियो। क्या कोई इस छोटी बच्ची तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता है? हम उसे एक ऑफिशियल #18 नंबर की जर्सी भेजेंगे। इंटरनेट, अपना कमाल दिखाओ।"
सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "इसीलिए मैं अपने इंटरनेट का बिल भरता हूं, यह अब तक का सबसे प्यारा वीडियो है।" एक अन्य यूजर ने प्यूमा की मुहिम का समर्थन करते हुए लिखा, "यह एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, प्लीज इसे जल्दी से जर्सी भिजवाइए।"
प्यूमा की पोस्ट के बाद इंटरनेट यूजर्स इसे एक मिनी-मिशन की तरह ले रहे हैं और बच्ची की पहचान करने में जुटे हुए हैं। फैंस को अब बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि प्यूमा कब इस बच्ची तक पहुंचेगा और उसे ऑफिशियल जर्सी गिफ्ट करते हुए उसकी नई तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आएंगी। यह वायरल वीडियो सिर्फ एक मीठी क्लिप नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भारत में क्रिकेट का जुनून किस कदर हावी है। विराट कोहली जैसे ग्लोबल सुपरस्टार का प्रभाव सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे नई पीढ़ी और सबसे छोटे बच्चों के दिलों में भी एक आइडल की तरह गहराई से बसे हुए हैं।
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