Virat Kohli Jersey: ‘विराट कोहली वाली जर्सी चाहिए’, छोटी बच्ची के वायरल वीडियो ने जीता दिल, प्यूमा ने दिया ये रिएक्शन

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी बच्ची का बेहद क्यूट वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है। इस वीडियो में बच्ची एक स्पोर्ट्स स्टोर पर बड़े ही प्यारे अंदाज में 'विराट कोहली वाली जर्सी' (Virat Kohli Jersey) की जिद करती नजर आ रही है। बच्ची की यह मासूमियत और क्रिकेट के प्रति उसका जुनून देखकर इंटरनेट पर हर किसी का दिल पिघल रहा है। यह वीडियो इतना प्यारा है कि दुनिया के मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा (Puma Cricket) ने भी इस पर रिएक्ट किया है। ब्रांड ने सोशल मीडिया पर यूजर्स से इस नन्हीं बच्ची को ढूंढने की अपील की है, ताकि उसे एक खास तोहफा (Official Merchandise) भेंट किया जा सके।