लगातार दूसरे दिन बढ़त लेकर बंद हुआ बाजार, रियल एस्टेट और फार्मा स्टॉक्स उछले, IT में गिरावट

शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: ANI)
भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.40 फीसदी या 328 अंक की बढ़त लेकर 82,500 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से आज 22 शेयर हरे निशान पर और 8 शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.41 फीसदी या 103 अंक की बढ़त लेकर 25,285 पर बंद हुआ है।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी एसबीआई और मारुति में दर्ज हुई है। इससे अलावा एक्सिस बैंक में 1.25 फीसदी, एनटीपीसी में 1.07 फीसदी, बीईएल में 0.94 फीसदी, अडानी पोर्ट्स में 0.90 फीसदी, इटरनल में 0.87 फीसदी, सनफार्मा में 0.80 फीसदी और पावरग्रिड में 0.75 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, एचसीएल टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट और कोटक बैंक के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए हैं। इससे इतर टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।
सेक्टोरल सूचकांकों में सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी में 1.67 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.02 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.29 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.67 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.89 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.88 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.32 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.39 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मेटल में 0.91 फीसदी और निफ्टी आईटी में 0.05 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
