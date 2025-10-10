लगातार दूसरे दिन बढ़त लेकर बंद हुआ बाजार, रियल एस्टेट और फार्मा स्टॉक्स उछले, IT में गिरावट

सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी एसबीआई और मारुति में दर्ज हुई है। इससे अलावा एक्सिस बैंक में 1.25 फीसदी, एनटीपीसी में 1.07 फीसदी, बीईएल में 0.94 फीसदी, अडानी पोर्ट्स में 0.90 फीसदी, इटरनल में 0.87 फीसदी, सनफार्मा में 0.80 फीसदी और पावरग्रिड में 0.75 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, एचसीएल टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट और कोटक बैंक के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए हैं। इससे इतर टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।