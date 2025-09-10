ट्रेड डील की उम्मीदों से उछला मार्केट, IT शेयरों में तेजी, उधर ये शेयर गिरावट के साथ हुए बंद

भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.40 फीसदी या 323 अंक की बढ़त लेकर 81,425 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयर हरे निशान पर और 11 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.42 फीसदी या 104 अंक की बढ़त लेकर 24,973 पर बंद हुआ है। एनएसई पर ट्रेडेड 3128 शेयरों में से आज 1835 शेयर हरे निशान पर, 1210 शेयर लाल निशान पर और 83 शेयर बिना किसी बदलाव के साथ बंद हुए।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में बुधवार को सबसे अधिक तेजी बीईएल में देखने को मिली। इसके अलावा, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर बढ़त लेकर बंद हुए। इससे इतर महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल, पावरग्रिड, टाइटन, ट्रेंट, भारती एयरटेल, सनफार्मा और एशियन पेंट के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 3.28 फीसदी दर्ज की गई है। इसके अलावा, निफ्टी आईटी में 2.63 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.09 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.64 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.31 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.26 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.62 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.13 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.70 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.35 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.75 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.64 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।