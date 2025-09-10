ट्रेड डील की उम्मीदों से उछला मार्केट, IT शेयरों में तेजी, उधर ये शेयर गिरावट के साथ हुए बंद

भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.40 फीसदी या 323 अंक की बढ़त लेकर 81,425 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयर हरे निशान पर और 11 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.42 फीसदी या 104 अंक की बढ़त लेकर 24,973 पर बंद हुआ है। एनएसई पर ट्रेडेड 3128 शेयरों में से आज 1835 शेयर हरे निशान पर, 1210 शेयर लाल निशान पर और 83 शेयर बिना किसी बदलाव के साथ बंद हुए।