रियल एस्टेट और FMCG शेयरों में गिरावट से लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, मेटल और सरकारी बैंकों के स्टॉक्स उछले

शेयर बाजार आज लाल निशान पर बंद हुआ है। (PC: Pixabay)
भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.12 फीसदी या 97.32 अंक की गिरावट के साथ 80,267 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 शेयर हरे निशान पर और 13 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.10 फीसदी या 23.80 अंक की गिरावट के साथ 24,611 पर बंद हुआ है।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी अडानी पोर्ट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट में दर्ज हुई है। इसके अलावा, टाटा मोटर्स, बीईएल, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, सनफार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट, एसबीआई, मारुति, कोटक बैंक, इटरनल, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर आईटीसी, भारती एयरटेल, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, टाइटन, रिलायंस, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस, पावरग्रिड, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक के शेयर में गिरावट दर्ज हुई है।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज मंगलवार को सबसे अधिक तेजी सरकारी बैंकों के शेयरों में 1.84 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी मेटल में 1.16 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.19 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.17 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.02 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.40 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर, निफ्टी मीडिया में 1.23 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.11 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.43 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.10 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.82 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.03 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.87 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.02 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.50 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.13 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।
