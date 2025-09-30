रियल एस्टेट और FMCG शेयरों में गिरावट से लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, मेटल और सरकारी बैंकों के स्टॉक्स उछले

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज मंगलवार को सबसे अधिक तेजी सरकारी बैंकों के शेयरों में 1.84 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी मेटल में 1.16 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.19 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.17 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.02 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.40 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर, निफ्टी मीडिया में 1.23 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.11 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.43 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.10 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.82 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.03 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.87 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.02 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.50 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.13 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।