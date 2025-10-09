मेटल और IT शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर हुआ बंद, उधर ये स्टॉक्स टूटे

सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी टाटा स्टील, एचसीएल टेक और सनफार्मा में दर्ज हुई। इसके अलावा, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल, टीसीएस, लार्सन एंड टुब्रो, इटरनल, कोटक बैंक, ट्रेंट, इन्फोसिस, रिलायंस, एनटीपीसी, एचयूएल, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, पावरग्रिड, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और आईटीसी के शेयर में सबसे अधिक तेजी दर्ज हुई। वहीं, एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, मारुति, टाइटन और एक्सिस बैंक के शेयर लाल निशान पर दर्ज हुए।