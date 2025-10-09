मेटल और IT शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर हुआ बंद, उधर ये स्टॉक्स टूटे

शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: Freepik)
भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.49 फीसदी या 398 अंक की बढ़त लेकर 82,172 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 24 शेयर हरे निशान पर और 6 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.54 फीसदी या 135 अंक की बढ़त लेकर 25,181 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी टाटा स्टील, एचसीएल टेक और सनफार्मा में दर्ज हुई। इसके अलावा, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल, टीसीएस, लार्सन एंड टुब्रो, इटरनल, कोटक बैंक, ट्रेंट, इन्फोसिस, रिलायंस, एनटीपीसी, एचयूएल, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, पावरग्रिड, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और आईटीसी के शेयर में सबसे अधिक तेजी दर्ज हुई। वहीं, एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, मारुति, टाइटन और एक्सिस बैंक के शेयर लाल निशान पर दर्ज हुए।
सभी सेक्टोरल सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी निफ्टी मेटल में 2.17 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी आईटी में 1.12 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.05 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.40 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.10 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.61 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.40 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.74 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.07 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंयशियल सर्विसेज में 1.29 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
