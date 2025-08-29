Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

सवा करोड़ का फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख तक एडवांस दे रही मोदी सरकार, जानें क्या है योजना

House Building Advance पर 7.44% ब्याज दर लागू है।

भारत

Ashish Deep

Aug 29, 2025

pm narendra modi
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग अलाउंस के तहत रकम देती है। (फोटो सोर्स : ANI)

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की सुविधा मिलती है। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कंपेंडियम ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) रूल्स व FAQ जारी किया है। इसमें साफ किया गया है कि कर्मचारी 1.25 करोड़ रुपये तक का घर या प्लॉट खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये तक ही एडवांस (HBA) मिलेगा।

क्या कहते हैं नियम?

HBA नियमों के मुताबिक कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक पे के 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का घर खरीद सकता है। हालांकि, अगर एचओडी उचित कारण मान ले, तो इसमें 25% की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। यानी अधिकतम 1.25 करोड़ रुपये तक की संपत्ति HBA नियमों के तहत खरीदी जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच यही है कि भले ही संपत्ति की कीमत 1.25 करोड़ रुपये हो, कर्मचारी को एडवांस के रूप में अधिकतम 25 लाख रुपये ही मिलेंगे।

HBA की सीमा कैसे तय होती है?

कंपेंडियम में साफ किया गया है कि एडवांस की अधिकतम सीमा 3 आधार पर तय होगी :

1; 34 महीने का बेसिक पे या
2; 25 लाख रुपये या
3; घर/फ्लैट की वास्तविक कीमत

इनमें से जो रकम सबसे कम होगी, वही एडवांस के तौर पर दी जाएगी।

ब्याज दर और शर्तें

वर्तमान में HBA पर 7.44% ब्याज दर लागू है, जिसे हर वित्त वर्ष में वित्त मंत्रालय से बातचीत के बाद संशोधित किया जाता है। इसके अलावा, जो कर्मचारी पहले से ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था से होम लोन ले चुके हैं, वे भी चाहें तो अपने लोन को HBA में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह सुविधा केवल स्थायी केंद्रीय कर्मचारियों को ही दी जाती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Published on:

29 Aug 2025 05:44 am

Hindi News / Business / सवा करोड़ का फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख तक एडवांस दे रही मोदी सरकार, जानें क्या है योजना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.