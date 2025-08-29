सवा करोड़ का फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख तक एडवांस दे रही मोदी सरकार, जानें क्या है योजना

HBA नियमों के मुताबिक कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक पे के 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का घर खरीद सकता है। हालांकि, अगर एचओडी उचित कारण मान ले, तो इसमें 25% की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। यानी अधिकतम 1.25 करोड़ रुपये तक की संपत्ति HBA नियमों के तहत खरीदी जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच यही है कि भले ही संपत्ति की कीमत 1.25 करोड़ रुपये हो, कर्मचारी को एडवांस के रूप में अधिकतम 25 लाख रुपये ही मिलेंगे।