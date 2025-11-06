टाटा एलेक्सी-कॉनकॉर को झटका, पेटीएम-फोर्टिस को फायदा, MSCI India index में हुए बड़े बदलाव

इसके अलावा, इन कदमों के साथ-साथ, MSCI के इंडिया रिव्यू में FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स (नायका), इंडियन बैंक और सीमेंस एनर्जी इंडिया को भी MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। इस कैटेगरी में कुल 6 शेयर जोड़े गए और 3 हटाए गए हैं। दूसरी तरफ, व्यापक स्मॉलकैप रिव्यू में 7 शेयरों को जोड़ा गया है। स्मॉलकैप बास्केट के नए शेयरों में ब्लू जेट हेल्थकेयर, हनीवेल ऑटोमेशन, लीला पैलेसेस होटल्स और थर्मैक्स शामिल हैं। वहीं, हटाए गए स्मॉलकैप शेयरों में फोर्टिस हेल्थकेयर, GE वर्नोवा T&D इंडिया और वन97 कम्युनिकेशंस शामिल हैं, जो अब लार्जकैप इंडेक्स में शामिल हो गए हैं।