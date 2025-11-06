Lenskart IPO में लगाया है पैसा तो जान लें आपको मिला या नहीं शेयर, इस तरह चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

Lenskart IPO Allotment Status: लेंसकार्ट सोल्यूशंस के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट आज गुरुवार को फाइनल हो सकता है। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बोली के लिए खुले इस आईपीओ को निवेशकों से अच्छा-खासा रिस्पांस मिला है। कंपनी ने आईपीओ में प्राइस बैंड 382 रुपये से 402 रुपये प्रति शेयर तय किया था। कंपनी के शेयर 10 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ से 7,278 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।