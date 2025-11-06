Lenskart IPO में लगाया है पैसा तो जान लें आपको मिला या नहीं शेयर, इस तरह चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

लेंसकार्ट आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट आज फाइनल हो सकता है।
Lenskart IPO Allotment Status: लेंसकार्ट सोल्यूशंस के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट आज गुरुवार को फाइनल हो सकता है। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बोली के लिए खुले इस आईपीओ को निवेशकों से अच्छा-खासा रिस्पांस मिला है। कंपनी ने आईपीओ में प्राइस बैंड 382 रुपये से 402 रुपये प्रति शेयर तय किया था। कंपनी के शेयर 10 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ से 7,278 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।
लेंसकार्ट सोल्यूशेंस का शेयर ग्रे मार्केट में प्रीमियम के साथ ट्रेड करता दिखा है। गुरुवार सुबह कंपनी का शेयर 402 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 45 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस तरह शेयर की लिस्टिंग 11.19 फीसदी के प्रीमियम के साथ 447 रुपये पर हो सकती है।
लेंसकार्ट सोल्यूशंस का आईपीओ कुल 28.27 गुना सब्सक्राइब हुआ है। सबसे अधिक क्यूआईबी कोटा 40.36 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसके बाद बीएनआईआई कोटा 21.81 गुना, एनआईआई कोटा 18.23 गुना, एसएनआईआई कोटा 11.06 गुना, आरआईआई कोटा 7.56 गुना और ईएमपी 4.96 गुना सब्सक्राइब हुआ।
स्टेप 1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की वेबसाइट https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids पर जाएं।
स्टेप 2. अब ‘Equity and SME IPO bids’ को चुनें।
स्टेप 3. इश्यू नेम ड्रॉपडाइन मेन्यू में से ‘Lenskart Solutions Limited’ को चुनें।
स्टेप 4. अपना पैन नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5. अब सबमिट पर क्लिक कर दें। स्क्रीन पर आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।
स्टेप 1. आईपीओ रजिस्ट्रार की वेबसाइट https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html पर जाएं।
स्टेप 2. कंपनी ड्रॉपडाउन मेन्यू में से ‘Lenskart Solutions Limited’ को सलेक्ट करें।
स्टेप 3. पैन, एप्लीकेशन नंबर, डीपी आईडी या अकाउंट नंबर में से किसी एक को चुनें।
स्टेप 4. चुने गए विकल्प की डिटेल दर्ज करें।
स्टेप 5. अब सर्च पर क्लिक कर दें। स्क्रीन पर आपको आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।
