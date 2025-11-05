Patrika LogoSwitch to English

कभी दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन रही Pizza Hut अब बिकने के कगार पर, मां से पैसे उधार लेकर हुई थी स्थापना

Pizza Hut Sale: साल 1958 में दो भाइयों ने पिज्जा हट की स्थापना की थी। इन भाइयों ने अपनी मां से 600 डॉलर उधार लेकर स्टोर खोला था। यह दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बन गई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Mohammad Hamid

Nov 05, 2025

Pizza Hut sale

पिज्जा हट जल्द बिकने वाली है। (PC: Yum Brands)

पिज्जा हट (Pizza Hut) बिकने जा रही है। पैरेंट कंपनी यम ब्रांड्स (Yum Brands) ने कहा है कि वो इसके लिए विकल्पों की तलाश शुरू कर रही है। यम ब्रांड्स के CEO क्रिस टर्नर ने कहा कि पिज्जा हट की कई खूबियां हैं, जिनमें वैश्विक स्तर पर उसकी मौजूदगी और कई ग्लोबल मार्केट्स में मजबूत ग्रोथ शामिल है।

कब तक बिक जाएगी पिज्जा हट?

टर्नर ने कहा कि पिज्जा हट की टीम बिजनेस और कैटेगरी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा, 'हालांकि, पिज्जा हट का प्रदर्शन इस बात की ओर इशारा करता है कि ब्रांड को अपनी पूरी वैल्यू हासिल करनी है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, जिसे यम ब्रांड्स के बाहर बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है।' यम ने समीक्षा पूरी करने की कोई समयसीमा तय नहीं की है। कंपनी ने कहा कि वो इस समीक्षा पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेगी।

पिज्जा हट की बिक्री लगातार गिरी

पिज्जा हट के 100 से ज्यादा देशों में लगभग 20,000 स्टोर हैं और इस साल के पहले नौ महीनों में इसकी अंतरराष्ट्रीय बिक्री में 2% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका के बाहर चीन इसका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। पिज्जा हट की करीब आधी बिक्री अमेरिका से होती है, जहां इसके लगभग 6,500 स्टोर हैं, और इसी अवधि में अमेरिका में बिक्री में 7% की गिरावट आई। पिज्जा हट लंबे समय से बड़े, पुराने डाइन-इन रेस्टोरेंट्स के बोझ तले दबा हुआ था, उस समय जब उपभोक्ता तेज पिकअप और डिलीवरी चाहते थे।

2020 में, पिज्जा हट की सबसे बड़ी फ्रैंचाइजी में से एक ने दिवालियापन संरक्षण (bankruptcy protection) के लिए आवेदन किया और 300 स्टोर बंद कर दिए थे। टेक्नोमिक के मुताबिक, पिज्जा हट अब अमेरिकी पिज्जा चेन की बिक्री का 15.5% कंट्रोल करती है, जो 2019 के 19.4% से कम है।

बिक्री की खबर से शेयर में बढ़त

बिक्री की खबर का असर कंपनी के शेयरों पर भी पड़ा है। मंगलवार दोपहर के शुरुआती कारोबार में यम ब्रांड्स के शेयरों में लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी के पास KFC, टैको बेल और हैबिट बर्गर एंड ग्रिल का भी स्वामित्व है। यम ने मंगलवार को कहा कि KFC और टैको बेल, दोनों की अच्छी बिक्री की बदौलत उसकी तीसरी तिमाही का रेवेन्यू 8% बढ़ा है।

मां से पैसे उधार लेकर खोला था स्टोर

पिज्जा हट की स्थापना 1958 में विचिटा, कंसास में दो भाइयों ने की थी, जिन्होंने अपनी मां से 600 डॉलर उधार लेकर स्टोर खोला था। उन्होंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि उनके साइनबोर्ड में केवल आठ अक्षरों के लिए जगह थी। पिज्जा हट की जानी-पहचानी लाल छत 1969 में शुरू हुई और 1971 तक यह बिक्री के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बन गई। पेप्सिको ने 1977 में पिज्जा हट का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन 1997 में इसके रेस्टोरेंट डिवीजन को अलग कर दिया, जो बाद में यम ब्रांड्स बन गया।

Published on:

05 Nov 2025 02:46 pm

Hindi News / Business / कभी दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन रही Pizza Hut अब बिकने के कगार पर, मां से पैसे उधार लेकर हुई थी स्थापना

