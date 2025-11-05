कभी दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन रही Pizza Hut अब बिकने के कगार पर, मां से पैसे उधार लेकर हुई थी स्थापना

पिज्जा हट की स्थापना 1958 में विचिटा, कंसास में दो भाइयों ने की थी, जिन्होंने अपनी मां से 600 डॉलर उधार लेकर स्टोर खोला था। उन्होंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि उनके साइनबोर्ड में केवल आठ अक्षरों के लिए जगह थी। पिज्जा हट की जानी-पहचानी लाल छत 1969 में शुरू हुई और 1971 तक यह बिक्री के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बन गई। पेप्सिको ने 1977 में पिज्जा हट का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन 1997 में इसके रेस्टोरेंट डिवीजन को अलग कर दिया, जो बाद में यम ब्रांड्स बन गया।