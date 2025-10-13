SIP में 8x10x30 के इस फॉर्मूले से आप कमा सकते हैं 4.80 करोड़ रुपये रिटर्न, जानिए क्या करना होगा

कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी एक अच्छा तरीका है। यहां आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। कितने रुपये की मंथली एसआईपी करानी है, यह आप अपनी सैलरी के हिसाब से तय कर सकते हैं। आप एसआईपी में एनुअल स्टेप अप भी कर सकते हैं। इसमें आपको हर साल अपनी मंथली एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। मान लीजिए आपने 10 फीसदी एनुअल स्टेप अप रखा और आप इस साल 100 रुपये महीने जमा कर रहे हैं, तो अगले साल से आपको 110 रुपये महीने जमा करने होंगे।