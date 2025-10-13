SIP में 8x10x30 के इस फॉर्मूले से आप कमा सकते हैं 4.80 करोड़ रुपये रिटर्न, जानिए क्या करना होगा

कंपाउंडिंग से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। (PC: Gemini)
SIP Calculator: अमीर बनाना हर किसी का सपना होता है। सब चाहते हैं कि वे लाइफ में करोड़पति बनें, अरबपति बनें। लेकिन ध्यान रखें कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यह एक लॉन्ग जर्नी है। इसके लिए एक बेहतर प्लानिंग, धैर्य और वित्तीय अनुशासन की जरूरत होती है। अमीर बनने के लिए आपको कुछ असाधारण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी सैलरी से हर महीने एक छोटी रकम बचाकर उसे सही जगह इन्वेस्ट करें, तो लॉन्ग टर्म में काफी सारा पैसा बना सकते हैं। ऐसा कंपाउंडिंग के चलते होता है।
कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। लोग अक्सर कंपाउंडिंग को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन यह पैसा बनाने का एक काफी महत्वपूर्ण टूल है। समय के साथ जब आपको ब्याज पर ब्याज मिलता जाता है, तो लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा फंड तैयार हो जाता है। कंपाउंडिंग में आपके निवेश पर मिला ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। इस पर जो ब्याज मिलता है, वह फिर से मूलधन में जुड़ जाता है। इससे समय के साथ आपका निवेश काफी बढ़ जाता है। कम उम्र में आप निवेश शुरू करें, तो काफी पैसा बना सकते हैं।
कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी एक अच्छा तरीका है। यहां आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। कितने रुपये की मंथली एसआईपी करानी है, यह आप अपनी सैलरी के हिसाब से तय कर सकते हैं। आप एसआईपी में एनुअल स्टेप अप भी कर सकते हैं। इसमें आपको हर साल अपनी मंथली एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। मान लीजिए आपने 10 फीसदी एनुअल स्टेप अप रखा और आप इस साल 100 रुपये महीने जमा कर रहे हैं, तो अगले साल से आपको 110 रुपये महीने जमा करने होंगे।
8x10x30 के फॉर्मूले में आपको 8,000 रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत करनी होगी। यहां आपको 10 फीसदी एनुअल स्टेप अप रखना होगा। यह निवेश आपको 30 साल तक करना है। आप 30 साल की उम्र में निवेश शुरू कर रहे हैं, तो 60 साल की उम्र तक करना है। 25 साल की उम्र से शुरू कर रहे, तो 55 साल की उम्र तक करना है। और 20 साल की उम्र से निवेश शुरू कर रहे, तो 50 साल की उम्र तक करना है।
|विवरण
|जानकारी
|SIP राशि (प्रारंभिक)
|₹8,000 प्रति माह
|वार्षिक स्टेप-अप वृद्धि
|10% हर वर्ष
|निवेश अवधि
|30 वर्ष
|वार्षिक औसत रिटर्न (CAGR)
|12%
|कुल निवेश राशि (Principal)
|₹1,57,91,426
|कुल ब्याज आय (Returns)
|₹4,80,94,784
|कुल फंड वैल्यू (मॅच्योरिटी पर)
|₹6,38,86,210
इस निवेश में मैच्योरिटी पर आपके पास 6,38,86,210 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। यह पैसा रिटायरमेंट के बाद की आपकी लाइफ को शानदार बना देगा। इस फंड में 1,57,91,426 रुपये आपकी निवेश राशि और 4,80,94,784 रुपये ब्याज आय होगी। यहां हमने सालाना औसत रिटर्न 12 फीसदी लिया है, जो आसानी से मिल जाता है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकर से परामर्श लें।)
