14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

बैंक खाते से अवैध निकासी पर NCDRC का बड़ा फैसला, अगर नहीं की ये गलती तो 10 दिन में वापस मिलेगी रकम

बैंक खाते से फ्रॉड होने पर NCDRC ने बड़ा फैसला सुनाया है। यदि ग्राहक ने OTP साझा नहीं किया है, तो बैंक को 10 दिन के भीतर पैसा लौटाना होगा। जानें RBI के 'शून्य देयता' नियम और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 14, 2026

BANK

एनसीडीआरसी ने स्पष्ट किया कि बिना खाताधारक की गलती निकली रकम बैंक को 10 दिन में लौटानी होगी। (AI Generated Image)

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा है कि यदि खाताधारक की गलती या लापरवाही नहीं होने के बावजूद अगर बैंक खाते से रकम निकाली गई है तो दस दिन में रकम वापस करना बैंक की जिम्मेदारी है। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के 2017 के सर्कुलर के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए यह फैसला दिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी शाही, सदस्य भरत कुमार पांड्या की पीठ ने एक मामले में महिला खाताधारक के हक मे फैसला देते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ बैंक की अपील खारिज कर दी।

गौरतलब है कि इंडसइंड बैंक की बेंगलूरु निवासी खाताधारक सरोजा ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी कि उनके खाते और एफडी को मिलाकर कुल 9 लाख 52 हजार रुपए की अवैध निकासी की गई। इस मामले में पहले जिला उपभोक्ता फोरम और फिर राज्य उपभोक्ता फोरम ने महिला के हक में फैसला दिया था।

अगर ओटीपी साझा नहीं किया गया तो बैंक दोषी

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता बैंक ऐसा साक्ष्य पेश करने में विफल रहा कि खाताधारक ने ओटीपी किसी अनजान के साथ साझा की थी। ऐसे में मौजूदा मामला आरबीआई सर्कुलर के क्लॉज 6(ए) के तहत आता है, जो खाताधारक की 'शून्य देयता' निर्देशित करता है। पीठ ने कहा कि बैंक की यह जिम्मेदारी है कि जब खाताधारक की कोई लापरवाही नहीं हो तो वह खाते से गायब रकम 10 कार्य दिवसों में वापस करें। हम राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग के निष्कर्ष से सहमत हैं कि बैंक सेवा में कमी का दोषी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 04:07 am

Hindi News / Business / बैंक खाते से अवैध निकासी पर NCDRC का बड़ा फैसला, अगर नहीं की ये गलती तो 10 दिन में वापस मिलेगी रकम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

अब नहीं मिलेगी से 10 मिनट में डिलीवरी, Blinkit ने बदली अपनी पॉलिसी

Blinkit 10 minute delivery removed
कारोबार

Credit Card कहीं बन तो नहीं गया कर्ज का जंजाल! Minimum Amount Due का नहीं किया सही यूज तो पड़ जाएगा पछताना

Credit Card Interest Rate
कारोबार

Bank Holiday: फरवरी तक इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holiday
कारोबार

Work Life Balance: छोटे शहर में परिवार के साथ रहकर कम कमाना सही है या मेट्रो सिटी की मोटी सैलरी? देखिए यूजर्स के जवाब

Work Life Balance
कारोबार

बुजुर्गों की पेंशन टेंशन खत्म! घर बैठे फ्री में बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जानिए EPFO की डोरस्टेप सर्विस

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.