PM Kisan किस्त के लिए अब कोई नहीं बना पाएगा उल्लू, इस ऐस को डाउनलोड कर जानें हर अपडेट

जानकारी के अनुसार, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान रखा गया है ताकि कम पढ़े-लिखे किसान भी इसे चला सकें। साथ ही, अधिक जानकारी या समस्या होने पर किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-180-1551 पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सरकार का यह कदम किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और योजनाओं का सीधा फायदा दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी अपडेट किसानों की उंगलियों पर होंगे। यह ऐप किसानों के लिए एक डिजिटल साथी है, जो उनका समय बचाएगा और उन्हें सरकारी सुविधाओं तक तेज और भरोसेमंद पहुंच देगा।