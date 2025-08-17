PM Kisan किस्त के लिए अब कोई नहीं बना पाएगा उल्लू, इस ऐस को डाउनलोड कर जानें हर अपडेट

केंद्र सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और फायदा सीधे उनकी जेब तक पहुंचाने के लिए PM Kisan Mobile App की शुरुआत की है। 'डिजिटल भारत का डिजिटल किसान' स्लोगन के साथ जारी यह ऐप अब किसानों को कई जरूरी सुविधाएं सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध कराता है। सबसे अहम सुविधा इसमें e-KYC अपडेट की है। पहले e-KYC कराने के लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर या संबंधित दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह काम मोबाइल से ही हो सकेगा। इसके अलावा किसान अपनी किस्त की स्थिति भी ऐप से देख पाएंगे। यानी किस्त कब आई, कितनी रकम क्रेडिट हुई और आगे कब आने वाली है, यह सारी जानकारी फोन पर उपलब्ध होगी।
ऐप किसानों को उनके आवेदन के स्टेटस भी बताता है। कई बार किसान यह नहीं समझ पाते कि उनका आवेदन स्वीकार हुआ या उसमें कोई कमी रह गई। इस ऐप पर वे आसानी से यह जांच सकते हैं कि उनका आवेदन किस चरण में है। साथ ही, किसान अपने बैंक खाते की डिटेल भी देख पाएंगे, जिससे उन्हें यह भरोसा रहेगा कि योजना की रकम सही खाते में पहुंच रही है। सरकार का दावा है कि यह ऐप किसानों को पारदर्शी, तेज और आसान सुविधा देगा। अब उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए लाइन में लगने या बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।
जानकारी के अनुसार, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान रखा गया है ताकि कम पढ़े-लिखे किसान भी इसे चला सकें। साथ ही, अधिक जानकारी या समस्या होने पर किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-180-1551 पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सरकार का यह कदम किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और योजनाओं का सीधा फायदा दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी अपडेट किसानों की उंगलियों पर होंगे। यह ऐप किसानों के लिए एक डिजिटल साथी है, जो उनका समय बचाएगा और उन्हें सरकारी सुविधाओं तक तेज और भरोसेमंद पहुंच देगा।