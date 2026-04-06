PAN Card के नियमों में मिली खूब सारी ढील, बैंक डिपॉजिट और प्रॉपर्टी लेनदेन समेत कई चीजों में बढ़ गई लिमिट

PAN Card Rules: पैन कार्ड बनवाना है, तो अब सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू हो गए हैं और इनका सीधा असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा, जो नया PAN बनवाने की सोच रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जन्मतिथि का प्रमाण अब अनिवार्य हो गया है। पहले आधार कार्ड अकेला काफी था। अब आधार के साथ जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं की मार्कशीट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शपथपत्र में से कोई एक दस्तावेज भी देना होगा।