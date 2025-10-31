Personal Loan पर ये 8 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस भी है कम, देखिए लिस्ट

Personal Loan Interest Rates: पर्सनल लोन सबसे अधिक ब्याज दर वाला लोन होता है। इसलिए जब कोई दूसरा विकल्प न हो, तब ही पर्सनल लोन लेना चाहिए। लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना कर लें। जहां सबसे कम ब्याज दर और सबसे कम प्रोसेसिंग फीस हो, वहां से लोन लेना बेहतर होता है। बढ़ते खर्च और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं ने पर्सनल लोन की मांग को बढ़ाया है। अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि देश के 8 प्रमुख बैंक कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।