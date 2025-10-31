Personal Loan पर ये 8 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस भी है कम, देखिए लिस्ट

पर्सनल लोन लेते समय प्रोसेसिंग फीस भी चेक कर लें। (PC: Freepik)
Personal Loan Interest Rates: पर्सनल लोन सबसे अधिक ब्याज दर वाला लोन होता है। इसलिए जब कोई दूसरा विकल्प न हो, तब ही पर्सनल लोन लेना चाहिए। लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना कर लें। जहां सबसे कम ब्याज दर और सबसे कम प्रोसेसिंग फीस हो, वहां से लोन लेना बेहतर होता है। बढ़ते खर्च और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं ने पर्सनल लोन की मांग को बढ़ाया है। अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि देश के 8 प्रमुख बैंक कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने ग्राहकों को 9 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर से पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का अधिकतम 1 फीसदी+जीएसटी है। यह बैंक सबसे सस्ता पर्सनल लोन ऑफर करने वाले बैंकों में से एक है।
यह बैंक 9.98% फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 5 फीसदी तक+जीएसटी है।
यह बैंक अपने ग्राहकों को 9.99 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। बैंक लोन अमाउंट की 2 फीसदी तक रकम+जीएसटी प्रोसेसिंग फीस के रूप में ले रहा है।
|बैंक का नाम
|शुरुआती ब्याज दर (प्रतिवर्ष)
|प्रोसेसिंग फीस
|बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)
|9.00%
|लोन अमाउंट का अधिकतम 1% + जीएसटी
|कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)
|9.98%
|लोन अमाउंट का 5% तक + जीएसटी
|एक्सिस बैंक (Axis Bank)
|9.99%
|लोन अमाउंट का 2% तक + जीएसटी
|आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank)
|9.99%
|लोन अमाउंट का 2% + जीएसटी
|एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
|9.99%
|₹6,500 तक + जीएसटी
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
|10.05%
|लोन अमाउंट का 1.50%
|इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank)
|10.49%
|लोन अमाउंट का 3.5%
|पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
|10.50%
|लोन अमाउंट का 0.35%
इस बैंक में पर्सनल लोन पर ब्याज दर की शुरुआत 9.99 फीसदी से हो रही है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 2 फीसदी+जीएसटी है।
देश का यह सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक 9.99 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 6500 रुपये तक+जीएसटी है।
देश का यह सबसे बड़ा सरकारी बैंक 10.05 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यह बैंक लोन अमाउंट का 1.50 फीसदी प्रोसेसिंग फीस के रूप में ले रहा है।
यह बैंक अपने ग्राहकों को 10.49% की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 3.5 फीसदी है। यहां लोन अवधि 12 से 84 महीने तक है।
यह सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को 10.50 फीसदी ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.35 फीसदी है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग