Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Personal Loan पर ये 8 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस भी है कम, देखिए लिस्ट

Personal Loan Interest Rates: पर्सनल लोन पर सबसे कम ब्याज दर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफर कर रहा है। लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना कर लें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

सक्षम अग्रवाल

Oct 31, 2025

Personal Loan Interest Rates

पर्सनल लोन लेते समय प्रोसेसिंग फीस भी चेक कर लें। (PC: Freepik)

Personal Loan Interest Rates: पर्सनल लोन सबसे अधिक ब्याज दर वाला लोन होता है। इसलिए जब कोई दूसरा विकल्प न हो, तब ही पर्सनल लोन लेना चाहिए। लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना कर लें। जहां सबसे कम ब्याज दर और सबसे कम प्रोसेसिंग फीस हो, वहां से लोन लेना बेहतर होता है। बढ़ते खर्च और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं ने पर्सनल लोन की मांग को बढ़ाया है। अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि देश के 8 प्रमुख बैंक कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने ग्राहकों को 9 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर से पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का अधिकतम 1 फीसदी+जीएसटी है। यह बैंक सबसे सस्ता पर्सनल लोन ऑफर करने वाले बैंकों में से एक है।

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)

यह बैंक 9.98% फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 5 फीसदी तक+जीएसटी है।

एक्सिस बैंक (Axis Bank)

यह बैंक अपने ग्राहकों को 9.99 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। बैंक लोन अमाउंट की 2 फीसदी तक रकम+जीएसटी प्रोसेसिंग फीस के रूप में ले रहा है।

बैंक का नामशुरुआती ब्याज दर (प्रतिवर्ष)प्रोसेसिंग फीस
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)9.00%लोन अमाउंट का अधिकतम 1% + जीएसटी
कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)9.98%लोन अमाउंट का 5% तक + जीएसटी
एक्सिस बैंक (Axis Bank)9.99%लोन अमाउंट का 2% तक + जीएसटी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank)9.99%लोन अमाउंट का 2% + जीएसटी
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)9.99%₹6,500 तक + जीएसटी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)10.05%लोन अमाउंट का 1.50%
इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank)10.49%लोन अमाउंट का 3.5%
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)10.50%लोन अमाउंट का 0.35%

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank)

इस बैंक में पर्सनल लोन पर ब्याज दर की शुरुआत 9.99 फीसदी से हो रही है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 2 फीसदी+जीएसटी है।

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)

देश का यह सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक 9.99 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 6500 रुपये तक+जीएसटी है।

एसबीआई (SBI)

देश का यह सबसे बड़ा सरकारी बैंक 10.05 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यह बैंक लोन अमाउंट का 1.50 फीसदी प्रोसेसिंग फीस के रूप में ले रहा है।

इंडसइंड बैंक (Indusind Bank)

यह बैंक अपने ग्राहकों को 10.49% की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 3.5 फीसदी है। यहां लोन अवधि 12 से 84 महीने तक है।

पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank)

यह सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को 10.50 फीसदी ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.35 फीसदी है।

ये भी पढ़ें

क्या बड़े वित्तीय संकट से गुजर रही है Air India? सिंगापुर एयरलाइंस और Tata Sons से मांगी 10,000 करोड़ की मदद
कारोबार
Air India financial crisis

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 04:57 pm

Hindi News / Business / Personal Loan पर ये 8 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस भी है कम, देखिए लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट, अधिकतर सेक्टर्स में दिखी बिकवाली, उधर सरकारी बैंकों में तेजी

Stock Market Today
कारोबार

FD Interest Rates: एफडी पर ये 8 बैंक ऑफर कर रहे सबसे ज्यादा ब्याज दर, देख लीजिए लिस्ट

FD Interest Rates
कारोबार

Gold Price Today: सोना खरीदने जा रहे हैं? जान लें तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today
कारोबार

क्या बड़े वित्तीय संकट से गुजर रही है Air India? सिंगापुर एयरलाइंस और Tata Sons से मांगी 10,000 करोड़ की मदद

Air India financial crisis
कारोबार

Lenskart IPO : खुल गया लेंसकार्ट का आईपीओ, 4 नवंबर तक है पैसा लगाने का मौका, जानिए कितना करना होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट

Lenskart IPO day 1
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.