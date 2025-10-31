क्या बड़े वित्तीय संकट से गुजर रही है Air India? सिंगापुर एयरलाइंस और Tata Sons से मांगी 10,000 करोड़ की मदद

एयर इंडिया ने अपने मालिकों से 10,000 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद मांगी है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में मामले के जानकारों के हवाले से बताया गया कि एयर इंडिया ने सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा संस से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। यह मदद ऐसे समय में मांगी गई है, जब कुछ ही महीने पहले जून में एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में 240 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे ने एयरलाइन को उसके अब तक के सबसे बड़े संकट में डाल दिया है। इसने एयरलाइन के लिए अपनी साख को बहाल करने और बेड़े को आधुनिक बनाने की योजना को जटिल बना दिया।