कारोबार

Property खरीदने जा रहे हैं? जान लीजिए सस्ता घर खरीदने की ट्रिक, फायदे में रहेंगे आप

Real Estate News: अंडर कंस्ट्रक्शन घर सस्ता मिल जाता है। ऐसो घरों पर डेवलपर डिस्काउंट्स देते हैं। वहीं, रेडी टू मूव घर महंगे होते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 23, 2025

Property Tips

घर खरीदते समय कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। (PC: Gemini)

घर लेना एक आम व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी खरीदारी होती है। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अपनी बचत से घर खरीदना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में अधिकतर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं। हालांकि, आप लोन लेकर घर खरीदें या अपनी बचत से, यह खरीदारी आपको बहुत सोच-समझकर और पूरी जांच पड़ताल के बाद करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि आपको घर खरीदने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

अपनी जरूरत और बजट तय करें

न तो ज्यादा सस्ता और न ही जरूरत से ज्यादा महंगा घर खरीदें। पहले अपना बजट तय करें। यह भी सोचें कि आपको कितने कमरों और कितने क्षेत्रफल वाले घर की जरूरत है। उसी हिसाब से विकल्प तलाशें, ताकि पैसे का बोझ न बढ़े।

होम लोन लेते समय यह ध्यान रखें

यदि आप होम लोन ले रहे हैं, तो अधिक से अधिक डाउन पेमेंट करने की कोशिश करें। होम लोन चुनते समय अपनी वर्तमान आय, भविष्य में आय बढ़ने की संभावना और नौकरी की स्टेबिलिटी का ध्यान रखें। इन सभी को ध्यान में रखकर EMI तय करें, ताकि बाकी खर्चों पर असर न पड़े।

दलाल का कमीशन बचाएं

सीधे डेवलपर या प्रॉपर्टी ओनर से संपर्क करें। मित्रों, रिश्तेदारों या परिचितों से भी जानकारी लें। बिचौलिया शामिल हुआ, तो वह आमतौर पर 1–1.5% तक कमीशन लेता है। कई बार सेलर भी कमीशन देकर वह पैसा खरीदार से ही वसूलता है। इस तरह 2.5–3% अतिरिक्त खर्च हो सकता है, जिसे बचाया जा सकता है।

प्रॉपर्टी का सही मूल्य जानें

घर खरीदने से पहले उसकी कीमत का सही आकलन करें। उस एरिया में रहने वाले लोगों से बात करें। बाजार में चल रही कीमत का अंदाजा लगाएं। घर की उम्र देखें, आमतौर पर एक मकान की लाइफ 70-80 साल मानी जाती है। पुराना घर होने पर जमीन की कीमत के आधार पर प्रॉपर्टी की रेट का आंकलन करें। यदि जरूरत पड़े, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद लें। पूरी जांच के बाद सेलर से डील को किफायती बनाने के लिए बातचीत करें।

अंडर कंस्ट्रक्शन घर मिल जाते हैं सस्ते

रेडी टू मूव घर महंगे होते हैं। वहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन घर सस्ते मिल जाते हैं। अगर आपका बजट कम है, तो अंडर-कंस्ट्रक्शन घर बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इनमें आमतौर पर बेहतर कीमत और डिस्काउंट मिलता है। त्योहारी सीजन में कई डिवेलपर्स आकर्षक ऑफर्स भी जारी करते हैं।

समूह में घर खरीदने से होगा फायदा

यदि 2-4 लोग एक ही प्रोजेक्ट में साथ खरीदारी करें, तो डेवलपर अक्सर अतिरिक्त डिस्काउंट देता है। एकमुश्त पेमेंट पर भी फायदा मिल सकता है।

डॉक्यूमेंट्स चेक करें

कागजी कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। रजिस्ट्री हो जाने भर से स्वामित्व सुनिश्चित नहीं होता। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा-

  • पिछली सेल डीड या चेन डीड जरूर जांचें।
  • पता करें कि पिछले मालिकों ने संपत्ति कानूनी रूप से खरीदी थी या नहीं।
  • प्रोजेक्ट में घर ले रहे हैं, तो डेवलपर के सभी कानूनी अनुमोदन सत्यापित करें।
  • यह भी सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी पर कोई बकाया लोन, बंधक या कोर्ट केस न हो।
  • साथ ही, हाउसिंग सोसायटी में रहते हुए RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) के नियम और स्थिति भी जान लें।

