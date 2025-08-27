Post Office की इस स्कीम में Wife के साथ करें इन्वेस्ट, हर 3 महीने में खाते में आएंगे 41,000 रुपये, समझिए गणित

रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत को इस स्कीम में लगाकर आप रेगुलर इनकम पा सकते हैं। पति-पत्नी दोनों मिलकर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इससे निवेश की राशि भी बढ़ जाएगी। दोनों अपनी सेविंग्स को एक साथ इस योजना में लगा सकते हैं। अगर आप वाइफ के साथ मिलकर पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 20 लाख रुपये एकमुश्त निवेश करते हैं, तो आपको 5 साल तक हर तीन महीने में 41,000 रुपये ब्याज मिलेगा। यह पैसा हर तीन महीने में आपके खाते में आ जाएगा। इस तरह आप 5 साल में कुल 8,20,000 रुपये ब्याज कमा लेंगे। मैच्योरिटी के बाद आपको अपना मूलधन यानी 20 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे।