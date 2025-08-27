Post Office की इस स्कीम में Wife के साथ करें इन्वेस्ट, हर 3 महीने में खाते में आएंगे 41,000 रुपये, समझिए गणित

Post Office SCSS Calculator: नौकरी करने वालों को अक्सर यह चिंता खाए रहती है कि रिटायरमेंट के बाद जब कोई रेगुलर इनकम नहीं होगी, तो खर्चे कैसे पूरे होंगे। इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे, जिससे आप रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम पा सकते हैं। यह भारतीय डाक यानी पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। यह सरकार समर्थित स्कीम है, इसलिए इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है। सरकार हर तीन महीने में इस स्कीम पर ब्याज दर तय करती है। आइए विस्तार से जानते हैं।
रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत को इस स्कीम में लगाकर आप रेगुलर इनकम पा सकते हैं। पति-पत्नी दोनों मिलकर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इससे निवेश की राशि भी बढ़ जाएगी। दोनों अपनी सेविंग्स को एक साथ इस योजना में लगा सकते हैं। अगर आप वाइफ के साथ मिलकर पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 20 लाख रुपये एकमुश्त निवेश करते हैं, तो आपको 5 साल तक हर तीन महीने में 41,000 रुपये ब्याज मिलेगा। यह पैसा हर तीन महीने में आपके खाते में आ जाएगा। इस तरह आप 5 साल में कुल 8,20,000 रुपये ब्याज कमा लेंगे। मैच्योरिटी के बाद आपको अपना मूलधन यानी 20 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे।