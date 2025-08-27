Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Post Office की इस स्कीम में Wife के साथ करें इन्वेस्ट, हर 3 महीने में खाते में आएंगे 41,000 रुपये, समझिए गणित

Post Office SCSS Calculator: पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सबसे अधिक 8.2 फीसदी सालाना ब्याज दर ऑफर हो रही है। इस स्कीम में हर तीन महीने में ब्याज आय मिलती है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 27, 2025

Post Office SCSS Calculator
पोस्ट ऑफिस अपनी SCSS में सबसे अधिक ब्याज दर देता है। (PC: Gemini)

Post Office SCSS Calculator: नौकरी करने वालों को अक्सर यह चिंता खाए रहती है कि रिटायरमेंट के बाद जब कोई रेगुलर इनकम नहीं होगी, तो खर्चे कैसे पूरे होंगे। इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे, जिससे आप रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम पा सकते हैं। यह भारतीय डाक यानी पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। यह सरकार समर्थित स्कीम है, इसलिए इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है। सरकार हर तीन महीने में इस स्कीम पर ब्याज दर तय करती है। आइए विस्तार से जानते हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फीचर्स


  1. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यह स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजंस के लिए है।




  2. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पोस्ट ऑफिस सबसे अधिक ब्याज दर ऑफर कर रहा है।




  3. इस स्कीम में पति-पत्नी दोनों मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं।




  4. पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 8.2 फीसदी सालाना ब्याज दर मिल रही है।




  5. इस योजना में एकमुश्त पैसा जमा कराना होता है। इसके बाद हर तीन महीने में आपके खाते में ब्याज की रकम आती रहती है।




  6. SCSS में न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा कराए जा सकते हैं।




  7. इस योजना में किये गए इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। लेकिन ब्याज पर टैक्स लगता है।




  8. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। निवेशक इस अवधि को 3 साल आगे बढ़ा सकते हैं।

20 लाख रुपये के निवेश पर कितना मिलेगा ब्याज

रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत को इस स्कीम में लगाकर आप रेगुलर इनकम पा सकते हैं। पति-पत्नी दोनों मिलकर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इससे निवेश की राशि भी बढ़ जाएगी। दोनों अपनी सेविंग्स को एक साथ इस योजना में लगा सकते हैं। अगर आप वाइफ के साथ मिलकर पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 20 लाख रुपये एकमुश्त निवेश करते हैं, तो आपको 5 साल तक हर तीन महीने में 41,000 रुपये ब्याज मिलेगा। यह पैसा हर तीन महीने में आपके खाते में आ जाएगा। इस तरह आप 5 साल में कुल 8,20,000 रुपये ब्याज कमा लेंगे। मैच्योरिटी के बाद आपको अपना मूलधन यानी 20 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे।

Published on:

27 Aug 2025 04:33 pm

Hindi News / Business / Post Office की इस स्कीम में Wife के साथ करें इन्वेस्ट, हर 3 महीने में खाते में आएंगे 41,000 रुपये, समझिए गणित

