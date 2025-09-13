Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Property खरीदने का यह फॉर्मूला जान लिया तो दबाकर मिलेगा रिटर्न, अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं यह ट्रिक

Property Tips: कई बार लोग जल्दबाजी में ब्रोकर के बहलाने-फुसलाने में आकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। वे सौदा करने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखते। इससे बाद में काफी परेशानी हो सकती है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 13, 2025

Property Tips
प्रॉपर्टी खरीदते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। (PC: Freepik)

Property Tips: पिछले 4-5 वर्षों में छोटे शहरों से लेकर मेट्रो तक, फ्लैट, प्लॉट और घरों की कीमतें 2 से 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। अब प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। जिनके लिए घर लेना जरूरी है, वे होम लोन लेते हैं और 20-30 साल तक भारी EMI चुकाने के बोझ तले दब जाते हैं।

लोग कहां करते हैं गलती?

-ज्यादातर खरीदार सिर्फ 2-3 ब्रोकर्स से प्रॉपर्टी देखते हैं और मोलभाव कर सबसे सस्ता सौदा कर लेते हैं।
-कई बार कागजात की पूरी जांच भी नहीं की जाती।
-सिर्फ डिस्काउंट देखकर खरीदना सबसे बड़ी गलती है।

ये भी पढ़ें

EPFO 3.0: दिवाली से पहले 8 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, पेंशन में इजाफा समेत मिल सकते हैं ये फायदे
कारोबार
PF withdrawal through upi start date

एक्सपर्ट्स का मानना है कि खरीदारी से पहले खुद रिसर्च करना जरूरी है। जैसे आने वाले 3–5 साल में इलाके में कितना डेवलपमेंट होगा और वहां रेंटल इनकम की कितनी संभावना है।

अमीर लोग प्रॉपर्टी से कैसे करते हैं कमाई?

-ये लोग अक्सर प्री-लॉन्च स्टेज पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं।
-बिल्डर से ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेते हैं।
-जैसे-जैसे प्रोजेक्ट बनता है, कीमतें चढ़ती जाती हैं।
-3 से 5 साल में 2.5 से 4 गुना तक का मुनाफा लेकर निकल जाते हैं।

इसका मतलब है कि घर खरीदते वक्त आपको सिर्फ ग्राहक की तरह नहीं, बल्कि निवेशक की तरह सोचना होगा।

PC: Freepik

प्रॉपर्टी खरीदने का फॉर्मूला

बेसिक होम लोन के सीईओ अतुल मोंगा के मुताबिक, प्रॉपर्टी खरीदते समय यह फॉर्मूला अपनाएं:

सही प्रोडक्ट + सही टाइमिंग + सही जगह + सही सेलर + सही बिक्री

सही प्रोडक्ट चुनें: तय करें कि प्लॉट, फ्लैट या घर में से आपको क्या लेना है।
टाइमिंग पर ध्यान दें: सही मौके पर सौदा करें।
सही जगह देखें: जहां आने वाले वर्षों में डेवलपमेंट की संभावना हो, ऐसी जगह देखें।
सही बिल्डर/सोसाइटी चुनें: नामी डेवलपर से प्रॉपर्टी लें।
बिक्री का सही समय पकड़ें: अगर निवेश के लिए खरीदा है तो बेचने की जल्दबाजी न करें।

यह रणनीति आपको सिर्फ घर ही नहीं दिलाएगी, बल्कि लंबे समय में अच्छा-खासा रिटर्न भी दे सकती है।

ये भी पढ़ें

Gold Investment: इस नवरात्रि सुनार से खरीदें सोना या पेपरलेस गोल्ड लेने में है फायदा? जानिए फायदे-नुकसान
कारोबार
Gold Investment

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Sept 2025 05:31 pm

Hindi News / Business / Property खरीदने का यह फॉर्मूला जान लिया तो दबाकर मिलेगा रिटर्न, अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं यह ट्रिक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.