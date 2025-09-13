Property खरीदने का यह फॉर्मूला जान लिया तो दबाकर मिलेगा रिटर्न, अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं यह ट्रिक

Property Tips: पिछले 4-5 वर्षों में छोटे शहरों से लेकर मेट्रो तक, फ्लैट, प्लॉट और घरों की कीमतें 2 से 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। अब प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। जिनके लिए घर लेना जरूरी है, वे होम लोन लेते हैं और 20-30 साल तक भारी EMI चुकाने के बोझ तले दब जाते हैं।