अब 15 हजार तक के ऑटो-डेबिट पेमेंट में OTP की नहीं पड़ेगी जरूरत, RBI का बड़ा फैसला

RBI: अब 15 हजार रुपए तक के ऑटो-डेबिट पेमेंट में OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने OTP आधारित रेकरिंग पेमेंट (ऑटो-डेबिट पेमेंट) की लिमिट 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दी है।

RBI: अगर आप ऑटो-डेबिट पेमेंट चालू करते समय बार-बार OTP से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी मीटिंग के बाद फैसले के बारे में बताते हुए गवर्नर शक्तिकांत ने कहा कि RBI ने बिना OTP के ऑटो-डेबिट पेमेंट की लिमिट 5 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दिया है। यह फैसला RBI ने रेकरिंग पेमेंट ( ऑटो-डेबिट पेमेंट) को सुविधाजनक बनाने के लिए लिया है।

RBI hikes limit on OTP approval for auto-debits to rs 15,000