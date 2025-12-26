26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Real Estate News: रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे 1 लाख लोगों को मिलेगा मकान, सरकार जल्द लॉन्च करेगी फंड

Real Estate News: वर्षों से अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार स्वामीह फंड-2 की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 26, 2025

Real Estate News

अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जल्द राहत मिलने वाली है। (PC: Pexels)

Real Estate News: अगर आपने भी अपने सपनों के घर के लिए पाई-पाई जोड़ी थी, लेकिन बिल्डर की लापरवाही या फंड की कमी के चलते आपका फ्लैट वर्षों से अटका पड़ा है, तो यह खबर आपके लिए राहत की सांस लेकर आई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार अटकी हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फिर से पटरी पर लाने के लिए स्वामीह फंड-2 की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रही है। इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में भारी नकदी संकट दूर होने और उन लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों को घर मिलने की उम्मीद जगी है, जो ईएमआई भरने के बावजूद किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं।

आएगा 15,000 करोड़ का फंड

15,000 करोड़ रुपए के इस फंड के लॉन्च से लगभग 1,00,000 मध्यमवर्गीय घर खरीदारों को राहत मिलेगी। इसके लिए सरकार ने बजट 2025-26 में किफायती और मध्यम आय वाले आवास कोष (स्वामीह फंड) की विशेष विंडो के लिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी पहले ही आवंटित कर दी है। अब नए फंड को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। यह फंड हाउसिंग परियोजनाओं के लिए अंतिम चरण की फंडिंग प्रदान करेगा और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं में निवेश को गति देगा।

जयपुर में अटके 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट

रियल एस्टेट सेक्टर में कानूनी और नियामकीय अड़चनों के चलते कई बड़े प्रोजेक्ट्स संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट रितेश अग्रवाल ने बताया कि जयपुर में ऐसे प्रोजेक्ट्स की संख्या 40 से अधिक है, जिनकी अनुमानित लागत करीब 1000 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवाद प्रमुख कारण हैं, जिनमें लैंड टाइटल, उत्तराधिकार और पार्टनरशिप से जुड़े मामले शामिल हैं।

कितने फंड की जरूरत

वर्ष 2024 के अंत तक देश के 44 बड़े शहरों में 2000 से अधिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, जिनमें 5.10 लाख मकान खरीदारों का पैसा फंसा हुआ है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इन रुके हुए संकटग्रस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 55,000 से 75,000 करोड़ रुपये का फंड चाहिए।

ये भी पढ़ें

Antenna Use in Cars: कार के बोनट पर क्यों लगा होता है लंबा सा एंटीना? 8 तरह के काम इससे होते हैं आसान
कारोबार
Antenna use in cars

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 01:15 pm

Hindi News / Business / Real Estate News: रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे 1 लाख लोगों को मिलेगा मकान, सरकार जल्द लॉन्च करेगी फंड

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

बदल सकेंगे अपना पुराना Gmail एड्रेस! गूगल ला रहा नया फीचर, जानिए कैसे काम करेगा

कारोबार

पैसा हर मर्ज की दवा नहीं... 4 लाख महीना कमाने वाले ने बयां किया दर्द

Viral Story
कारोबार

PAN को Aadhaar से लिंक कराने और ITR भरने का न चूकें आखिरी मौका, 31 दिसंबर है डेडलाइन, जान लें प्रोसेस

How To Link PAN and Aadhaar
कारोबार

सोना-चांदी-कॉपर की रिकॉर्ड तेजी: क्या 2026 में भी चमकेंगे मेटल्स? जानिए 5 बड़े कारण

कारोबार

ITR फाइल करना भूल गए? कर सकते हैं Updated ITR और Revised ITR फाइल, जानें क्या है दोनों में अंतर

Updated ITR vs Revised ITR
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.