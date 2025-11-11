Real Estate News: प्रॉपर्टी खरीदी और नहीं भरा TDS? आप पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई, जान लें नियम

प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में TDS एक अनिवार्य टैक्स होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194-IA के मुताबिक TDS को डिडक्ट करने की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी खरीदार की होती है। खरीदार की ही जिम्मेदारी होती है कि वो TDS को सरकार के पास जमा भी कराए। इसके लिए खरीदार को डिडक्टेड अमाउंट फॉर्म 26QB भरकर जमा करना होता है। इसके बाद खरीदार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो TDS जमा करने के बाद प्रॉपर्टी विक्रेता को फॉर्म 16B (TDS सर्टिफिकेट) मुहैया कराए। इसमें घर बेचने वाले की जिम्मेदारी ये होती है कि वो खरीदार को सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए, ताकि सही TDS का आंकलन किया जा सके।