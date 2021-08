Reliance की कंपनी 5 करोड़ डॉलर का निवेश Ambri में करेगी, जानिए क्या है योजना

रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड (Reliance New Energy Solar Ltd) अमरीकन कंपनी Ambri में बड़ा निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने 44वीं एजीएम में इस निवेश को लेकर की थी चर्चा।

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी का पूरा ध्यान अब एनर्जी सेक्टर पर है। वे इस सेक्टर को आने वाले समय में उभरता हुआ देख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यूज एनर्जी लिमिटेड (Reliance New Energy Solar Ltd) Ambri में पांच करोड़ डॉलर का निवेश करने वाली है। इस अमरीकन कंपनी पर पॉल्सन एंड कंपनी (Paulson & Co), इंक के बिलगेट्स और कुछ अन्य दिग्गज निवेशकों के साथ रिलायंस मिलकर 144 करोड़ डॉलर का निवेश करेंगे।

बड़े पैमाने पर बैटरी निर्माण की सुविधा

अंबरी (Ambri) ने पेटेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर 4-24 घंटों तक चलने वाली लिथियम-आयन बैटरी को डिजाइन करा है। RNESL और अंबरी भारत में एक बड़े पैमाने पर बैटरी निर्माण की सुविधा स्थापित करने पर विचार कर रही हैं। ये रिलायंस के हरित ऊर्जा पहल की लागत को कम करने के साथ उसे बड़ा उभार दे सकता है।

Ambri की तरफ से एक बयान के अनुसार इन निवेशों से कंपनी को अपने लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर विकसित और कमर्शियलाइज करने में मदद मिल सकेगी।

मुकेश अंबानी ने 44वीं एजीएम में कही थी ये बात

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने 44वीं एजीएम (annual general meeting) में इस बात की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि कंपनी पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखकर 4 गीगा फैक्ट्री लगाएगी। इसके साथ 2021 में कंपनी की NEW ENERGY BIZ लॉन्च करने की तैयारी है। इसमें RIL की लीडरशिप होगी। इस योजना के तहत कंपनी धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स की स्थापना करेगी।

गौरतलब है कि गीगा फैक्ट्ररियां न्यू एनर्जी इको सिस्टम (new energy ecosystem) से जुड़ी हैं। इस वर्चुअल एजीएम में शेयरधारकों को संबोधित कर उन्होंने कहा था कि अपने ग्रीन इनिशिएटिव (green initiatives) के तहत 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके साथ कंपनी ग्रीन इनिशिएटिव के वैल्यू चैन की प्रगति को लेकर पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी।