Reliance से आई इस खबर ने उड़ाई कई कंपनियों की नींद, लेकिन Dog लवर्स के लिए गुड न्यूज

Waggies: सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कैम्पा के जरिए भूचाल लाने के बाद अब रिलायंस ग्रुप पेट्स फूड मार्केट में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपने ब्रांड वैगीस के जरिए मार्केट में प्रोडक्ट लाने की तैयारी में है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Neeraj Nayyar

Nov 18, 2025

Pets Food Market

पेट फूड मार्केट में उतरने जा रही है रिलायंस (PC: Pexels)

रिलायंस (Reliance Industries) से आई एक खबर ने नेस्ले, गोदरेज, मार्स और इमामी जैसी कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के नेतृत्व वाली रिलायंस पेट फूड मार्केट (Pets Food Market) में उतरने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि रिलायंस बाकी कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ते में अपने उत्पाद बेचेगी। यदि ऐसा होता है, तो पेट फूड मार्केट में भी कोला बाजार वाली जंग शुरू हो सकती है। बता दें कि रिलायंस ने बेहद कम दाम में कैम्पा लॉन्च करके ठंडे के बाजार में आग लगा दी थी।

कितना होगा सस्ता?

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्टस (RPCL) अपने ब्रांड वैगीस (Waggies) के साथ पेट फूड मार्केट में तहलका मचाने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने वितरकों को बताया है कि उसके उत्पाद अन्य कंपनियों के मुकाबले 20% से 50% तक सस्ते हो सकते हैं। RPCL अपने पेट फूड को लोगों तक आसनी से पहुंचाने के लिए उसे सामान्य दुकानों पर भी उपलब्ध कराएगी। फिलहाल इस मार्केट में पेडिग्री जैसे विदेशी ब्रांडस का दबदबा है। पेडिग्री अमेरिकी कंपनी मार्स पेटकेयर का ब्रांड है।

कितना बड़ा है बाजार?

भारत का पेटकेयर बाजार (Indian Petcare Market) तेजी से बढ़ रहा है। रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 2028 तक इस मार्केट के 7 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो फिलहाल 3.5 अरब डॉलर का है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय घरों में पालतू पशुओं की संख्या 2019 के 2.6 करोड़ के मुकाबले 2024 में बढ़कर 3.2 करोड़ हो गई है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर रहने वाले डॉग्स को भी फीड कराने के लिए डॉग फूड खरीदते हैं।

किनसे होगा मुकाबला?

पेट फूड मार्केट में रिलायंस का मुकाबला पेडिग्री के साथ-साथ Purnia, Royal Canin, Drools, Ninja और Heads Up For Tails जैसे ब्रांडस के साथ होगा। Purnia नेस्ले का ब्रांड है, जबकि रॉयल कैनिन फ्रांस की कंपनी है। ड्रूल्स आईबी ग्रुप का ब्रांड है और पिछले कुछ समय में इसने मार्केट पर अपनी छाप छोड़ी है। हेड्स अप फॉर टेल्स गुरुग्राम स्थित कंपनी है, जिसकी स्थापना 2008 में राशि नारंग ने की थी। इमामी भी इस मार्केट में मौजूद है। कंपनी के पास कैनिस ल्यूपस सर्विसेज इंडिया में 30% हिस्सेदारी है। इसका डॉग फूड ब्रांड Fur Ball Story है। जबकि गोदरेज Ninja नाम से डॉग फूड बेचती है।

सस्ते की जंग से सफलता

यदि रिलायंस पालतू पशुओं से जुड़े इस बाजार में एंट्री लेती है, तो मार्केट में भूचाल आना लाजमी है। क्योंकि रिलायंस का सस्ते की जंग छेड़कर सफलता पाने का लंबा इतिहास है। 2022 में रिलायंस ने प्योर ड्रिंक ग्रुप से Campa खरीदकर पेप्सी-कोक जैसी कंपनियों को नींद उड़ा दी थी। मुकेश अंबानी की कंपनी ने 200 मिली लीटर की बोतल 10 रुपए में लॉन्च ली थी, जिसके बाद कोका कोला को अपनी 15 रुपए वाली बोतल के दाम घटाकर 10 रुपए करने पड़े थे।

खबर शेयर करें:

