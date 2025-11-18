Reliance से आई इस खबर ने उड़ाई कई कंपनियों की नींद, लेकिन Dog लवर्स के लिए गुड न्यूज

पेट फूड मार्केट में रिलायंस का मुकाबला पेडिग्री के साथ-साथ Purnia, Royal Canin, Drools, Ninja और Heads Up For Tails जैसे ब्रांडस के साथ होगा। Purnia नेस्ले का ब्रांड है, जबकि रॉयल कैनिन फ्रांस की कंपनी है। ड्रूल्स आईबी ग्रुप का ब्रांड है और पिछले कुछ समय में इसने मार्केट पर अपनी छाप छोड़ी है। हेड्स अप फॉर टेल्स गुरुग्राम स्थित कंपनी है, जिसकी स्थापना 2008 में राशि नारंग ने की थी। इमामी भी इस मार्केट में मौजूद है। कंपनी के पास कैनिस ल्यूपस सर्विसेज इंडिया में 30% हिस्सेदारी है। इसका डॉग फूड ब्रांड Fur Ball Story है। जबकि गोदरेज Ninja नाम से डॉग फूड बेचती है।