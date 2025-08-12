Retail Inflation: बड़ी राहत! 8 साल के निचले स्तर पर पहुंची महंगाई दर, जानिए क्या-क्या हुआ सस्ता

इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2025-26 के लिए भारत की खुदरा महंगाई 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, क्योंकि अच्छे मानसून और मजबूत खरीफ फसल की बुवाई से खाद्य कीमतों के नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा, "2025-26 के लिए महंगाई का आउटलुक जून में लगाए अनुमान की तुलना में अधिक सौम्य हो गया है। अनुकूल बेस इफेक्ट, अच्छे मानसून, खरीफ की मजबूत बुवाई, पर्याप्त जलाशय स्तर और खाद्यान्न के आरामदायक बफर स्टॉक ने इस नरमी में योगदान दिया है।"