रुपया 94.24 के रिकॉर्ड लो पर, लगातार जारी है गिरावट, जानिए वजह

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के हेड ऑफ ट्रेजरी अनिल कुमार भंसाली के मुताबिक RBI इस वित्त वर्ष में 94 के स्तर को बचाने की कोशिश करेगा और संभवतः रुपये को 93.30 से 92.80 तक वापस ले जाएगा। उन्होंने रुपये की ट्रेडिंग रेंज 93.25 से 94.25 बताई है। लेकिन डॉलर बेचकर रुपये को सहारा देने से विदेशी मुद्रा भंडार घटता है। और अगर FII की बिकवाली इसी रफ्तार से जारी रही तो RBI के लिए 94 का स्तर बचाना मुश्किल होता जाएगा।