Petrol Diesel Price: एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देखिए लिस्ट

सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतें सीधे तय नहीं करती हैं। ये कीमतें आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा तय होती हैं। एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फायदा तुरंत ग्राहकों तक पहुंचने की उम्मीद कम है। क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें लंबे समय से उच्च बनी हुई हैं। तेल कंपनियां लागत में इस बढ़ोतरी का असर खुद ही झेल रही हैं। ऐसे में तेल कंपनियां एक्साइज ड्यूटी में मिली राहत का इस्तेमाल अपने नुकसान की भरपाई या मार्जिन को स्टेबल करने के लिए कर सकती हैं। यानी भले ही सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की हो, लेकिन तुरंत रिटेल कीमतें घटने की संभावना कम है।