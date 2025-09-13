Sahara Refund: सहारा के जमाकर्ताओं के लिए गुड न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बड़ा फैसला, अब मिलेगा सबको पैसा

Sahara Latest News: अगर आपका भी पैसा सहारा की योजनाओं में फंसा हुआ है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा खाते से अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दे दी है। इससे अब उन लोगों को भी अपना पैसा वापस मिल जाएगा, जिनका पैसा अभी तक सहारा की स्कीम्स में अटका पड़ा है। यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिया है। सहारा-सेबी फंड में से यह 5000 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। इससे सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल सकेगा।