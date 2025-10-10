SBI के ग्राहक सावधान! इस दिन काम नहीं करेंगी UPI सेवाएं, परेशानी से बचना है तो रहें तैयार

बैंक ने यह मैंटेनेंस एक्टिविटीज ऐसे समय में रखी है, जब कुछ दिन पहले ही एसबीआई यूपीआई डाउन होने की शिकायत आई थी। आठ अक्टबर को कई यूजर्स ने एसबीआई यूपीआई डाउन होने की शिकायत की थी। बैंक ने इस बात को माना था और ग्राहकों से यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। एसबीआई ने कहा था, 'हम SBI UPI में कभी कभार आने वाली तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ ग्राहकों को UPI सेवाओं में अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसे 08.10.2025 को 20:00 Hrs IST तक हल कर लिया जाएगा। ग्राहक निर्बाध सेवा के लिए UPI Lite सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। हम ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं।'