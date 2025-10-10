SBI के ग्राहक सावधान! इस दिन काम नहीं करेंगी UPI सेवाएं, परेशानी से बचना है तो रहें तैयार

एसबीआई की यूपीआई सेवाएं अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी।
SBI Alert: अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बैंक की यूपीआई सेवाएं कुछ समय के लिए काम नही करेंगी। इससे लाखों ग्राहकों को असुविधा हो सकती है। एसबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसकी कुछ सेवाएं 11 अक्टूबर मध्यरात्रि के बाद निर्धारित रख-रखाव गतिविधियों के कारण अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होंगी। इस प्रक्रिया के तहत SBI UPI सेवाएं एक घंटे के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। अगर आप 11 अक्टूबर की रात कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको इससे असुविधा हो सकती है। ऐसे में आप पहले से तैयार रहें।
SBI की सेवाएं जैसे-SBI UPI, IMPS, YONO, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT और RTGS आज मध्यरात्रि के बाद अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी।
SBI की सेवाएं 11 अक्टूबर को रात 1:10 AM से 2:10 AM के बीच ऑनलाइन यूजर्स के लिए डाउन रहेंगी। बैंक ने X पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी है। एसबीआई ने अपनी पोस्ट में कहा, 'निर्धारित मैंटेनेंस एक्टिविटीज के कारण, हमारी सेवाएं UPI, IMPS, YONO, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT और RTGS 11.10.2025 (IST) को 01:10 AM से 02:10 AM तक अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी। ये सेवाएं 02:10 बजे के बाद दोबारा चालू हो जाएंगी।"
ऐसे SBI ग्राहक जिन्हें डाउन टाइम के दौरान ऑनलाइन लेन-देन करने की जरूरत पड़ेगी, उन्हें ATM और UPI Lite सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है। डाउन टाइम के दौरान UPI डाउन रहेगा, लेकिन UPI Lite काम करता रहेगा। ग्राहक कैश लेकर चल सकते हैं या अन्य बैंक अकाउंट्स का उपयोग कर सकते हैं। बैंक ने कहा, 'इस बीच, ग्राहकों से अनुरोध है कि वे हमारी ATM और UPI Lite सेवाओं का उपयोग करें। हम असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।'
बैंक ने यह मैंटेनेंस एक्टिविटीज ऐसे समय में रखी है, जब कुछ दिन पहले ही एसबीआई यूपीआई डाउन होने की शिकायत आई थी। आठ अक्टबर को कई यूजर्स ने एसबीआई यूपीआई डाउन होने की शिकायत की थी। बैंक ने इस बात को माना था और ग्राहकों से यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। एसबीआई ने कहा था, 'हम SBI UPI में कभी कभार आने वाली तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ ग्राहकों को UPI सेवाओं में अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसे 08.10.2025 को 20:00 Hrs IST तक हल कर लिया जाएगा। ग्राहक निर्बाध सेवा के लिए UPI Lite सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। हम ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं।'
