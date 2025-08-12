SBI, HDFC Bank या BOB… 5 लाख के पर्सनल लोन पर कहां कम रुपये की बनेगी EMI, कितना चुकाना पड़ेगा ब्याज?

Personal Loan Interest Calculator: पर्सनल लोन कल की कमाई को आज यूज करने का एक तरीका है। लेकिन पर्सनल लोन काफी अधिक ब्याज दर के साथ आता है, ऐसे में आप लोन अवधि के दौरान काफी सारा पैसा सिर्फ ब्याज के रूप में चुका देते हैं। आरबीआई द्वारा इस साल रेपो रेट में कटौती करने से बैंकों ने पर्सनल लोन की ब्याज दरों को काफी घटाया है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। साथ ही यह भी कैलकुलेट करेंगे कि 5 साल के पर्सनल लोन पर कितनी ब्याज दर बनेगी।