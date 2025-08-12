SBI, HDFC Bank या BOB… 5 लाख के पर्सनल लोन पर कहां कम रुपये की बनेगी EMI, कितना चुकाना पड़ेगा ब्याज?

Personal Loan Interest Calculator: पर्सनल लोन कल की कमाई को आज यूज करने का एक तरीका है। लेकिन पर्सनल लोन काफी अधिक ब्याज दर के साथ आता है, ऐसे में आप लोन अवधि के दौरान काफी सारा पैसा सिर्फ ब्याज के रूप में चुका देते हैं। आरबीआई द्वारा इस साल रेपो रेट में कटौती करने से बैंकों ने पर्सनल लोन की ब्याज दरों को काफी घटाया है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। साथ ही यह भी कैलकुलेट करेंगे कि 5 साल के पर्सनल लोन पर कितनी ब्याज दर बनेगी।
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.10% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपको यह न्यूनतम ब्याज दर मिल सकती है। कम ब्याज दर पाने के लिए आपके पास पहले से बहुत सारे लोन्स नहीं होने चाहिए। एसबीआई पर्सनल लोन पर अधिकतम 15.10% ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन पर 10.90% से 24% तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक पर्सनल लोन पर 6500 रुपये तक+जीएसटी प्रोसेसिंग फीस के रूप में ले रहा है।
बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन पर अलग-अलग कैटेगरीज के लोगों को डिफरेंट ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक पर्सनल लोन पर 11.25% से 18.30% तक फिक्स्ड ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, 10.90% से 18.25% तक फ्लोटिंग ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
अगर आप एसबीआई से 5 साल के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन 10.10% ब्यााज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 10,648 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 1,38,888 रुपये चुकाएंगे।
अगर आप एचडीएफसी बैंक से 5 साल के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन 11.25% ब्यााज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 10,846 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 1,50,778 रुपये चुकाएंगे।
अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 साल के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन 11.25% ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 10,934 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 1,56,019 रुपये चुकाएंगे।