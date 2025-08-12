12 अगस्त 2025,

मंगलवार

कारोबार

SBI, HDFC Bank या BOB… 5 लाख के पर्सनल लोन पर कहां कम रुपये की बनेगी EMI, कितना चुकाना पड़ेगा ब्याज?

SBI Personal Loan Interest Rate: अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, तो पहले कुछ बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों और प्रोसेसिंग फीस की तुलना जरूर कर लें। बैंक पर्सनल लोन पर अलग-अलग ब्याज दर ऑफर करते हैं।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 12, 2025

कई बैंकों ने इस साल पर्सनल लोन पर ब्याज घटाया है। (PC: Gemini)

Personal Loan Interest Calculator: पर्सनल लोन कल की कमाई को आज यूज करने का एक तरीका है। लेकिन पर्सनल लोन काफी अधिक ब्याज दर के साथ आता है, ऐसे में आप लोन अवधि के दौरान काफी सारा पैसा सिर्फ ब्याज के रूप में चुका देते हैं। आरबीआई द्वारा इस साल रेपो रेट में कटौती करने से बैंकों ने पर्सनल लोन की ब्याज दरों को काफी घटाया है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। साथ ही यह भी कैलकुलेट करेंगे कि 5 साल के पर्सनल लोन पर कितनी ब्याज दर बनेगी।

SBI पर्सनल लोन ब्याज दर

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.10% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपको यह न्यूनतम ब्याज दर मिल सकती है। कम ब्याज दर पाने के लिए आपके पास पहले से बहुत सारे लोन्स नहीं होने चाहिए। एसबीआई पर्सनल लोन पर अधिकतम 15.10% ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

Personal loan Interest Rates

HDFC Bank पर्सनल लोन ब्याज दर

देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन पर 10.90% से 24% तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक पर्सनल लोन पर 6500 रुपये तक+जीएसटी प्रोसेसिंग फीस के रूप में ले रहा है।

BOB पर्सनल लोन ब्याज दर

बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन पर अलग-अलग कैटेगरीज के लोगों को डिफरेंट ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक पर्सनल लोन पर 11.25% से 18.30% तक फिक्स्ड ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, 10.90% से 18.25% तक फ्लोटिंग ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

SBI से 5 लाख के पर्सनल लोन पर EMI

अगर आप एसबीआई से 5 साल के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन 10.10% ब्यााज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 10,648 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 1,38,888 रुपये चुकाएंगे।

HDFC Bank से 5 लाख के पर्सनल लोन पर EMI

अगर आप एचडीएफसी बैंक से 5 साल के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन 11.25% ब्यााज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 10,846 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 1,50,778 रुपये चुकाएंगे।

BOB से 5 लाख के पर्सनल लोन पर EMI

अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 साल के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन 11.25% ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 10,934 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 1,56,019 रुपये चुकाएंगे।

Published on:

12 Aug 2025 11:41 am

SBI, HDFC Bank या BOB… 5 लाख के पर्सनल लोन पर कहां कम रुपये की बनेगी EMI, कितना चुकाना पड़ेगा ब्याज?

