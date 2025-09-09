सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अच्छी-खासी बढ़त लेकर हुए बंद, जानिए किन शेयरों में आई तेजी

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को अच्छी-खासी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.39 फीसदी या 314 अंक की बढ़त लेकर 81,101 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समये सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.39 फीसदी या 95 अंक की बढ़त लेकर 24,868 पर बंद हुआ। एनएसई पर ट्रेडेड 3106 शेयरों में से 1486 शेयर हरे निशान पर, 1514 शेयर लाल निशान पर और 106 शेयर बिना किसी बदलाव के साथ बंद हुए।
सेंसेक्स पैक के शेयरों मे आज सबसे अधिक तेजी इन्फोसिस में 5.03 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, टीसीएस, बजाज फिनसर्व, सनफार्मा, एचयूएल, आईटीसी, कोटक बैंक, एशियन पेंट, पावरग्रिड, मारुति, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए। इससे इतर ट्रेंट, इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, टाइटन, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसबीआई के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।
मंगलवार को आईटी सेक्टर के शेयरों में भारी तेजी दर्ज हुई है। निफ्टी आईटी 2.76 फीसदी बढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 0.58 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.17 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.86 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.13 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.77 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.37 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.77 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.30 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.12 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.30 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.13 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।