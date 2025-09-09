सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अच्छी-खासी बढ़त लेकर हुए बंद, जानिए किन शेयरों में आई तेजी

मंगलवार को आईटी सेक्टर के शेयरों में भारी तेजी दर्ज हुई है। निफ्टी आईटी 2.76 फीसदी बढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 0.58 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.17 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.86 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.13 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.77 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.37 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.77 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.30 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.12 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.30 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.13 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।