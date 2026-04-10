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Stock Market Today: 600 से ज्यादा अंक उछला सेंसेक्स, रियल एस्टेट शेयरों में तेजी, उधर लुढ़क गए आईटी स्टॉक्स

Stock Market Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को आज मार्केट में भारी तेजी देखी जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे अधिक उछाल दिखा है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Apr 10, 2026

Stock Market Today

मार्केट में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 490 अंक की बढ़त के साथ 77,121 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 639 अंक की बढ़त के साथ 77,270 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.64 फीसदी या 154 अंक की बढ़त के साथ 23,932 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 24 शेयर हरे निशान पर और 6 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। सबसे अधिक तेजी एशियन पेंट, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिली। इसके अलावा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, एचयूएल, रिलायंस, एनटीपीसी, बीईएल, ट्रेंट, इंडिगो, एयरटेल, टाटा स्टील, इटरनल, अडानी पोर्ट्स और आईटीसी के शेयर में बढ़त देखी जा रही है। इससे इतर इन्फोसिस, सनफार्मा, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और टाइटन के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।

एनएसई के इन शेयरों में सबसे अधिक तेजी

एनएसई के इन शेयरों में सबसे अधिक गिरावट

रियल एस्टेट शेयर उछले

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी में 2.07 फीसदी देखने को मिली है। इसके अलावा, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.75 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.62 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.70 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.57 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.32 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.84 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.80 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.41 फीसदी और निफ्टी 500 हेल्थकेयर में 0.44 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.63 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.05 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.09 फीसदी और निफ्टी आईटी में 2.61 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।

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Published on:

10 Apr 2026 10:05 am

Hindi News / Business / Stock Market Today: 600 से ज्यादा अंक उछला सेंसेक्स, रियल एस्टेट शेयरों में तेजी, उधर लुढ़क गए आईटी स्टॉक्स

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