Stock Market Today: 600 से ज्यादा अंक उछला सेंसेक्स, रियल एस्टेट शेयरों में तेजी, उधर लुढ़क गए आईटी स्टॉक्स

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी में 2.07 फीसदी देखने को मिली है। इसके अलावा, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.75 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.62 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.70 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.57 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.32 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.84 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.80 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.41 फीसदी और निफ्टी 500 हेल्थकेयर में 0.44 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.63 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.05 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.09 फीसदी और निफ्टी आईटी में 2.61 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।