Why Share Market Rise Today: करीब 800 पॉइंट उछलकर बंद हुआ सेंसेक्स, निवेशकों को 5 लाख करोड़ का फायदा, जानिए इस तेजी की वजह

Geojit Investments के विनोद नायर कहते हैं कि वैल्यू बाइंग से रैली आई है। खासकर Finance, Realty और Midcap में अच्छी तेजी आई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तीन बातें याद रखिए। सीजफायर का कोई आधिकारिक ऐलान अभी किसी नेता ने नहीं किया है। FII यानी विदेशी निवेशक 23वें लगातार सत्र में भी बिकवाल रहे, गुरुवार को 9,931 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड अभी भी ऊंची है। Geojit के Anand James कहते हैं कि निफ्टी के लिए 24,400 का स्तर बड़ी रुकावट है। अगर 22,525 टूटा तो 21,900 और 21,600 तक गिरावट संभव है। इस हफ्ते RBI नीति बैठक, अमेरिकी महंगाई के आंकड़े और जियोपॉलिटिकल खबरें, सब एक साथ आने वाली हैं। बाजार हर हेडलाइन पर उछलेगा-गिरेगा।