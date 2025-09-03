Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Bank Holidays: 3, 4 और 5 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक, देख लें छुट्टियों की यह लिस्ट

September Bank Holidays: इस महीने बैंकों की कई छुट्टियां हैं। 3, 4 और 5 सिंतबर को भी अलग-अलग जोन में बैंक बंद रहने वाले हैं। 5 सिंतबर को देशभर में ईद-ए-मिलाद मनाया जाएगा।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 03, 2025

Bank Holidays
सितंबर में बैंकों की काफी छुट्टियां हैं। (PC: Pixabay)

Bank Holidays: अगर आप इस हफ्ते बैंक ब्रांच जाने की सोच रहे हैं, तो आपको छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। इस हफ्ते अलग-अलग जोन में बैंकों की कई छुट्टियां हैं। अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं की, तो आपका जरूरी बैंकिंग काम अटक सकता है। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते और सितंबर के बचे शेष हफ्तों में किन-किन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे।

इस हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक

इस हफ्ते 3, 4 और 5 सिंतबर को अलग-अलग जोन में बैंक बंद रहेंगे। 3 सितंबर यानी बुधवार को कर्मा पूजा के चलते रांची और पटना जोन में बैंक बंद रहेंगे। गुरुवार, 4 सितंबर को फर्स्ट ओणम के चलते त्रिवेंद्रम और कोच्चि जोन में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद शुक्रवार 5 सितंबर को देशभर में ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी/थिरुवोनम/मिलाद-ए-शरीफ मनाया जाएगा। इसके चलते अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, कानपुर, कोच्ची, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, रांची, श्रीनगर और विजयवाड़ा जोन में बैंक बंद रहेंगे।

सितंबर में इन तारीखों पर भी बंद रहेंगे बैंक

6 सितंबर 2025: ईद-ए-मिलाद के चलते जम्मू, श्रीनगर और गंगटोक में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
7 सितंबर 2025: रविवार के चलते बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
12 सितंबर 2025: ईद-ए-मिलाद के बाद के शुक्रवार के चलते जम्मू और श्रीनगर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
13 सितंबर 2025: महीने के दूसरे शनिवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
14 सितंबर 2025: रविवार के चलते बैंकों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
21 सितंबर 2025: रविवार के चलते देशभर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
22 सितंबर 2025: नवरात्र स्थापना के चलते जयपुर जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
23 सितंबर 2025: महाराजा हरि सिंह जयंती के चलते जम्मू में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
27 सितंबर 2025: महीने के चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
28 सितंबर 2025: रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।
29 सितंबर 2025: महा सप्तमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
30 सितंबर 2025: महा अष्टमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, त्रिपुरा, भुवनेश्वर, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, पटना और रांची में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

