Bank Holidays: 3, 4 और 5 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक, देख लें छुट्टियों की यह लिस्ट

6 सितंबर 2025: ईद-ए-मिलाद के चलते जम्मू, श्रीनगर और गंगटोक में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

7 सितंबर 2025: रविवार के चलते बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

12 सितंबर 2025: ईद-ए-मिलाद के बाद के शुक्रवार के चलते जम्मू और श्रीनगर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

13 सितंबर 2025: महीने के दूसरे शनिवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।

14 सितंबर 2025: रविवार के चलते बैंकों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

21 सितंबर 2025: रविवार के चलते देशभर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

22 सितंबर 2025: नवरात्र स्थापना के चलते जयपुर जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

23 सितंबर 2025: महाराजा हरि सिंह जयंती के चलते जम्मू में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

27 सितंबर 2025: महीने के चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

28 सितंबर 2025: रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।

29 सितंबर 2025: महा सप्तमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

30 सितंबर 2025: महा अष्टमी/दुर्गा पूजा के चलते कोलकाता, त्रिपुरा, भुवनेश्वर, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, पटना और रांची में बैंकों की छुट्टी रहेगी।