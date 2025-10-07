शेयर बाजार आज भी बढ़त के साथ हुआ बंद, रियल एस्टेट स्टॉक्स उछले, यहां दिखी गिरावट

शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है।
भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.17 फीसदी या 136 अंक की बढ़त के साथ 81,926 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 शेयर हरे निशान पर और 16 शेयर लाल निशान पर थे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.12 फीसदी या 30 अंक की बढ़त के साथ 25,108 पर बंद हुआ है।
सेंसेक्स पैक के शेयरों की बात करें तो मंगलवार को सबसे अधिक तेजी एयरटेल, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड और एचडीएफसी बैंक में दर्ज हुई। इसके अलावा, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, मारुति, एशियन पेंट और सनफार्मा के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए। इससे इतर एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, इन्फोसिस, एसबीआई, एचयूएल, कोटक बैंक, बीईएल, टाइटन, टीसीएस, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, अडानी पोर्ट्स, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो और टेक महिंद्रा के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी में 1.09 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 0.44 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.03 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.25 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.38 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.49 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.24 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.44 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी एफएमसीजी में 0.53 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.04 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.46 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.28 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.41 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
