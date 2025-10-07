शेयर बाजार आज भी बढ़त के साथ हुआ बंद, रियल एस्टेट स्टॉक्स उछले, यहां दिखी गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी में 1.09 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 0.44 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.03 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.25 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.38 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.49 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.24 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.44 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी एफएमसीजी में 0.53 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.04 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.46 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.28 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.41 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।