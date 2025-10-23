IT शेयरों में भारी तेजी से हरे निशान पर बंद हुआ मार्केट, उधर लुढ़क गए ये स्टॉक्स

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 2.21 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 0.29 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.31 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.09 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.28 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.49 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.19 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.83 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी ऑटो में 0.04 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.15 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.33 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.03 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.57 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.64 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।