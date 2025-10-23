Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

IT शेयरों में भारी तेजी से हरे निशान पर बंद हुआ मार्केट, उधर लुढ़क गए ये स्टॉक्स

Share Market News: भारतीय शेयर बाजार आज आईटी स्टॉक्स में तेजी के चलते हरे निशान पर बंद हुआ है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 2.21 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुई है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 23, 2025

Share Market News

शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: Gemini)

भारतीय शेयर बाजार में आज भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 700 अंक की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। लेकिन धीरे-धीरे बाजार ने अपनी अधिकांश बढ़त खो दी। सेंसक्स आज 0.15 फीसदी या 130 अंक की बढ़त लेकर 84,556 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.09 फीसदी या 22 अंक की बढ़त लेकर 25,891 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के शेयर में देखने को मिली। इसके अलावा, टाइटन, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, पावरग्रिड, सनफार्मा, एचयूएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, बीईएल, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी और मारुति के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। इससे इतर इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल, अडानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एशियन पेंट और ट्रेंट में गिरावट दर्ज हुई है।

IT शेयरों में सबसे अधिक उछाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 2.21 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 0.29 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.31 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.09 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.28 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.49 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.19 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.83 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी ऑटो में 0.04 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.15 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.33 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.03 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.57 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.64 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।

Published on:

23 Oct 2025 04:09 pm

Hindi News / Business / IT शेयरों में भारी तेजी से हरे निशान पर बंद हुआ मार्केट, उधर लुढ़क गए ये स्टॉक्स

