सरकारी बैंकों के शेयरों में गिरावट से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 300 अंक लुढ़कर हुआ बंद, जानें मार्केट का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.54 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.23 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.24 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.11 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.33 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.56 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.45 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.87 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.37 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.94 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.56 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.88 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।