सरकारी बैंकों के शेयरों में गिरावट से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 300 अंक लुढ़कर हुआ बंद, जानें मार्केट का हाल

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। (PC: ANI)
भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.36 फीसदी या 297 अंक की गिरावट के साथ 82,029 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.32 फीसदी या 81 अंक की गिरावट के साथ 25,146 पर बंद हुआ। एनएसई पर ट्रेडेड 3197 शेयरों में से 836 शेयर हरे निशान पर 2,266 शेयर लाल निशान पर और 95 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।
सेंसेक्स पैक के शेयरों की बात करें, तो आज 30 शेयरों में से 4 शेयर हरे निशान पर और 26 शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और पावरग्रिड का शेयर हरे निशान पर बंद हुआ है। वहीं, बजाज फाइनेंस, बीईएल, टाटा स्टील, ट्रेंट, टीसीएस, एशियन पेंट, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, सनफार्मा, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड टुब्रो, एसबीआई, आईटीसी, मारुति, इटरनल, टाइटन, एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, कोटक बैंक, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और बजाज फिनसर्व का शेयर लाल निशान पर बंद हुआ।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.54 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.23 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.24 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.11 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.33 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.56 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.45 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.87 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.37 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.94 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.56 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.88 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
