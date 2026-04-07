Share Market: युद्ध तेज होने की आशंकाओं से गिरा शेयर मार्केट, ऑटो और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे अधिक बिकवाली

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रही। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वह चेतावनी रही, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा नहीं खोलता, तो उसके खिलाफ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। यह समुद्री रास्ता दुनिया में तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.52 फीसदी चढ़कर 111.44 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 2.71 फीसदी उछलकर 115.46 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा।