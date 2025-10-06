हरे निशान पर खुला बाजार, IT और बैंकिंग शेयरों में तेजी, उधर ये स्टॉक्स टूटे

शेयर बाजार बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। (PC: ANI)
भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 70 अंक की बढ़त लेकर 81,274.79 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 95 अंक की तेजी के साथ 81,299 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 शेयर हरे निशान पर और 17 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.19 फीसदी या 47 अंक की बढ़त के साथ 24,939 पर ट्रेड करता दिखा।
सेंसेक्स पैक के शेयरों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में देखने को मिली। इसके अलावा, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, इटरनल, इन्फोसिस, सनफार्मा, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा। इससे इतर एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड टुब्रो, ट्रेंट, मारुति, आईटीसी, एयरटेल, एचयूएल, बीईएल, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, अडानी पोर्ट्स, पावरग्रिड और टाटा स्टील का शेयर लाल निशान पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.06 फीसदी देखी गई। इसके अलावा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स और निफ्टी ऑयल एंड गैस भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।
क्रूड ऑयल की कीमतों में हफ्ते के पहले दिन तेजी देखी जा रही है। क्रूड ऑयल WTI 1.53 फीसदी की तेजी के साथ 61.81 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, ब्रेंट ऑयल 1.46 फीसदी की तेजी के साथ 65.47 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग