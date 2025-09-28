Patrika LogoSwitch to English

Share Market Holidays: अक्टूबर में 11 दिन बंद रहेगा शेयर मार्केट, जानें तारीख

Share Market Closed: अक्टूबर 2025 में भारतीय शेयर बाजार कुल 11 दिनों तक बंद रहेगा, जिनमें 3 त्योहारों की छुट्टियां और 8 वीकेंड शामिल हैं। दिवाली पर विशेष ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ सेशन भी आयोजित होगा।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Sep 28, 2025

Share Market

11 दिन शेयर मार्केट की छुट्टी (File Photo)

Share Market Holidays: भारतीय शेयर बाजार के लिए अक्टूबर 2025 एक लंबा ब्रेक वाला महीना साबित होने वाला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, इस महीने कुल 11 दिनों तक बाजार बंद रहेगा। इनमें 3 आधिकारिक छुट्टियां और 8 वीकेंड (शनिवार-रविवार) शामिल हैं। त्योहारों के कारण ट्रेडर्स को अपनी रणनीति पहले से प्लान करनी होगी, हालांकि दिवाली के दिन विशेष 'मुहूर्त ट्रेडिंग' का आयोजन होगा।

क्यों हैं इतने छुट्टियों के दिन?

अक्टूबर में शेयर बाजार की छुट्टियां मुख्य रूप से त्योहारों और राष्ट्रीय अवकाशों पर आधारित हैं। NSE और BSE ने 2025 के लिए कुल 14 ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किए हैं, जिनमें से अक्टूबर में 3 आधिकारिक हॉलिडे हैं। वीकेंड्स को मिलाकर कुल 11 दिन बाजार बंद रहेगा। ध्यान दें कि बाजार सोमवार से शुक्रवार तक ही खुला रहता है, इसलिए शनिवार-रविवार बंद होते हैं।

अक्टूबर 2025 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

यहां अक्टूबर महीने की प्रमुख तारीखें दी गई हैं जब बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। (नोट: 31 दिनों वाले अक्टूबर में 4 शनिवार और 5 रविवार हैं, जो कुल 9 वीकेंड दिनों को बनाते हैं। लेकिन आधिकारिक हॉलिडे गुरुवार को पड़ने से कुल 11 दिन बनते हैं।)

तारीखदिनछुट्टी का कारणबाजार की स्थिति
4 अक्टूबरशनिवारवीकेंडबंद
5 अक्टूबररविवारवीकेंडबंद
11 अक्टूबरशनिवारवीकेंडबंद
12 अक्टूबररविवारवीकेंडबंद
18 अक्टूबरशनिवारवीकेंडबंद
19 अक्टूबररविवारवीकेंडबंद
2 अक्टूबरगुरुवारमहात्मा गांधी जयंती/दशहरापूरी तरह बंद
25 अक्टूबरशनिवारवीकेंडबंद
21 अक्टूबरमंगलवारदीपावली लक्ष्मी पूजनबंद (लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग)
22 अक्टूबरबुधवारदीपावली बालिप्रतिपदा/गुड़ी पड़वापूरी तरह बंद
26 अक्टूबररविवारवीकेंडबंद

मुहूर्त ट्रेडिंग का क्या होगा?

  • 21 अक्टूबर (दीपावली) को बाजार आधिकारिक रूप से बंद रहेगा, लेकिन शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। यह एक घंटे की विशेष ट्रेडिंग होती है, जो समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। NSE और BSE द्वारा समय की आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी।
  • यह सेशन ट्रेडर्स के लिए शुभ माना जाता है, और कई निवेशक नए निवेश शुरू करते हैं।

निवेशकों के लिए सलाह

  • त्योहारों के बीच बाजार की अस्थिरता बढ़ सकती है, इसलिए लंबी अवधि के निवेश पर फोकस करें।
  • सभी ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट हॉलिडे से पहले पूरे कर लें।
  • अधिक जानकारी के लिए NSE (nseindia.com) या BSE (bseindia.com) की वेबसाइट चेक करें।

Published on:

28 Sept 2025 11:58 am

Hindi News / Business / Share Market Holidays: अक्टूबर में 11 दिन बंद रहेगा शेयर मार्केट, जानें तारीख

