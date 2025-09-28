Share Market Holidays: अक्टूबर में 11 दिन बंद रहेगा शेयर मार्केट, जानें तारीख

11 दिन शेयर मार्केट की छुट्टी (File Photo)
Share Market Holidays: भारतीय शेयर बाजार के लिए अक्टूबर 2025 एक लंबा ब्रेक वाला महीना साबित होने वाला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, इस महीने कुल 11 दिनों तक बाजार बंद रहेगा। इनमें 3 आधिकारिक छुट्टियां और 8 वीकेंड (शनिवार-रविवार) शामिल हैं। त्योहारों के कारण ट्रेडर्स को अपनी रणनीति पहले से प्लान करनी होगी, हालांकि दिवाली के दिन विशेष 'मुहूर्त ट्रेडिंग' का आयोजन होगा।
अक्टूबर में शेयर बाजार की छुट्टियां मुख्य रूप से त्योहारों और राष्ट्रीय अवकाशों पर आधारित हैं। NSE और BSE ने 2025 के लिए कुल 14 ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किए हैं, जिनमें से अक्टूबर में 3 आधिकारिक हॉलिडे हैं। वीकेंड्स को मिलाकर कुल 11 दिन बाजार बंद रहेगा। ध्यान दें कि बाजार सोमवार से शुक्रवार तक ही खुला रहता है, इसलिए शनिवार-रविवार बंद होते हैं।
यहां अक्टूबर महीने की प्रमुख तारीखें दी गई हैं जब बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। (नोट: 31 दिनों वाले अक्टूबर में 4 शनिवार और 5 रविवार हैं, जो कुल 9 वीकेंड दिनों को बनाते हैं। लेकिन आधिकारिक हॉलिडे गुरुवार को पड़ने से कुल 11 दिन बनते हैं।)
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|बाजार की स्थिति
|4 अक्टूबर
|शनिवार
|वीकेंड
|बंद
|5 अक्टूबर
|रविवार
|वीकेंड
|बंद
|11 अक्टूबर
|शनिवार
|वीकेंड
|बंद
|12 अक्टूबर
|रविवार
|वीकेंड
|बंद
|18 अक्टूबर
|शनिवार
|वीकेंड
|बंद
|19 अक्टूबर
|रविवार
|वीकेंड
|बंद
|2 अक्टूबर
|गुरुवार
|महात्मा गांधी जयंती/दशहरा
|पूरी तरह बंद
|25 अक्टूबर
|शनिवार
|वीकेंड
|बंद
|21 अक्टूबर
|मंगलवार
|दीपावली लक्ष्मी पूजन
|बंद (लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग)
|22 अक्टूबर
|बुधवार
|दीपावली बालिप्रतिपदा/गुड़ी पड़वा
|पूरी तरह बंद
|26 अक्टूबर
|रविवार
|वीकेंड
|बंद
