Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

IT शेयरों में भारी खरीदारी से उछला मार्केट, उधर मेटल और रियल्टी समेत इन सेक्टर्स में आई गिरावट

आईटी शेयरों में आज मंगलवार को अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और टीसीएस सेंसेक्स पैक में सबसे अधिक बढ़त वाले शेयर थे।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 09, 2025

Share Market News
शेयर बाजार में आज तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को अच्छी-खासी बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 342 अंक की बढ़त लेकर 81129 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयर हरे निशान पर और 8 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.32 फीसदी या 82 अंक की बढ़त के साथ 24,861 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में एनएसई पर ट्रेडेड 2370 शेयरों में से 1445 शेयर हरे निशान पर, 824 शेयर लाल निशान पर और 101 शेयर बिना किसी बदलाव के ट्रेड करते दिखे।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में देखने को मिली। इसके अलावा मारुति, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, सनफार्मा, कोटक बैंक, एयरटेलल, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, आईटीसी, एनटीपीसी, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, इटरनल, टाइटन, ट्रेंट, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, बीईएल और एसबीआई का शेयर लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा।

NSE के ये शेयर सबसे अधिक उछले

NSE के ये शेयर सबसे अधिक गिरे

आईटी शेयरों में सबसे अधिक तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 1.77 फीसदी देखी गई है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 0.22 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.02 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.52 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.27 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.42 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.15 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.09 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.14 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.57 फीसदी की तेजी दिखाई दी। इससे इतर निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.30 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.48 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.04 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.09 फीसदी और निफ्टी एफएमसीजी में 0.10 फीसदी की गिरावट दिखाई दी।

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Sept 2025 09:42 am

Hindi News / Business / IT शेयरों में भारी खरीदारी से उछला मार्केट, उधर मेटल और रियल्टी समेत इन सेक्टर्स में आई गिरावट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.