IT शेयरों में भारी खरीदारी से उछला मार्केट, उधर मेटल और रियल्टी समेत इन सेक्टर्स में आई गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 1.77 फीसदी देखी गई है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 0.22 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.02 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.52 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.27 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.42 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.15 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.09 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.14 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.57 फीसदी की तेजी दिखाई दी। इससे इतर निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.30 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.48 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.04 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.09 फीसदी और निफ्टी एफएमसीजी में 0.10 फीसदी की गिरावट दिखाई दी।