IT शेयरों में भारी खरीदारी से उछला मार्केट, उधर मेटल और रियल्टी समेत इन सेक्टर्स में आई गिरावट

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को अच्छी-खासी बढ़त के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 342 अंक की बढ़त लेकर 81129 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयर हरे निशान पर और 8 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.32 फीसदी या 82 अंक की बढ़त के साथ 24,861 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में एनएसई पर ट्रेडेड 2370 शेयरों में से 1445 शेयर हरे निशान पर, 824 शेयर लाल निशान पर और 101 शेयर बिना किसी बदलाव के ट्रेड करते दिखे।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में देखने को मिली। इसके अलावा मारुति, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, सनफार्मा, कोटक बैंक, एयरटेलल, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, आईटीसी, एनटीपीसी, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, इटरनल, टाइटन, ट्रेंट, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, बीईएल और एसबीआई का शेयर लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 1.77 फीसदी देखी गई है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 0.22 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.02 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.52 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.27 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.42 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.15 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.09 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.14 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.57 फीसदी की तेजी दिखाई दी। इससे इतर निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.30 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.48 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.04 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.09 फीसदी और निफ्टी एफएमसीजी में 0.10 फीसदी की गिरावट दिखाई दी।