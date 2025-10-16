Share Market में आज भी जारी है तेजी, मेटल और फार्मा स्टॉक्स उछले, उधर IT में देखी जा रही गिरावट

भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 189 अंक की बढ़त लेकर 82,794.79 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.42 फीसदी या 348 अंक की तेजी के साथ 82,938 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयर हरे निशान पर और 6 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.39 फीसदी या 100 अंक की तेजी के साथ 25,422 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।