Gold Price Today: चांदी में 54,000 रुपये की महागिरावट, सोने में भी जबरदस्त मंदी, जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी में भारी गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार दोपहर सोने का वायदा भाव 6,388 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1,47,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी में भी भयंकर मंदी देखी जा रही है। एमसीएक्स पर गुरुवार दोपहर चांदी का वायदा भाव 18,715 रुपये की गिरावट के साथ 2,24,786 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
बीती 2 मार्च को सोने का भाव 1,66,074 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह एक महीने में सोने की कीमत में 18,754 रुपये की गिरावट आ चुकी है। चांदी का वायदा भाव 2 मार्च को एमसीएक्स पर 2,78,481 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह एक महीने में चांदी का भाव 53,695 रुपये गिर गया है।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,45,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,42,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,29,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,17,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 93,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,39,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,13,890 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,51,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|1,51,850
|1,39,200
|1,13,890
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,38,800
|—
|—
|जोयालुक्कास
|1,51,420
|1,38,800
|1,13,560
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,38,800
|1,13,560
|88,330
कल्याण ज्वैलर्स में आज गुरुवार, 2 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
जोयालुक्कास में गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 को 24 कैरेट सोना 1,51,420 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,38,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,13,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,13,560 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 88,330 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
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