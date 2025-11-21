Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Gold Rate Today: चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में क्या हैं आज 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का भाव 3453 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 21, 2025

Gold Rate Today

चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। (PC: Gemini)

Gold Rate Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार शाम सोने का घरेलू वायदा भाव हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.16 फीसदी या 197 रुपये की बढ़त के साथ 1,22,835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 2.24 फीसदी या 3453 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,698 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,22,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,19,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,08,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 98,940 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 78,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,14,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 93,680 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,24,910 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,23,980 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,13,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,990 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलर24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क1,24,9101,14,50093,680
जोयालुक्कास1,23,9801,13,65092,990
मालाबार गोल्ड & डायमंड्स1,13,65092,99072,320
कल्याण ज्वैलर्स1,13,650

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज शुक्रवार को 22 कैरेट सोना 1,13,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 92,990 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,320 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज शुक्रवार, 21 नवंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,13,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

Published on:

21 Nov 2025 04:28 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में क्या हैं आज 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

