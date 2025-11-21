Gold Rate Today: चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में क्या हैं आज 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार शाम सोने का घरेलू वायदा भाव हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.16 फीसदी या 197 रुपये की बढ़त के साथ 1,22,835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 2.24 फीसदी या 3453 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,698 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।