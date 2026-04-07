SIP Calculator: 20 साल में आपके पास होंगे 3 करोड़ रुपये, 15x11x20 के इस फॉर्मूले से करना होगा निवेश

Mutual Fund SIP Calculator: कमाते हैं, खर्च करते हैं और महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है। यह कहानी आज के ज़्यादातर युवाओं की है। Gen-Z जल्दी नौकरी पर लग जाते हैं, 22-25 साल में अच्छी सैलरी आने लगती है, लेकिन बचत? वो दूर-दूर तक नहीं दिखती। 20-25 साल काम करने के बाद भी जब लोग कहते हैं कि "यार, कुछ बचाया ही नहीं" तो यह सुनकर दिल भारी हो जाता है। लेकिन एक फॉर्मूला है जो इस तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। यह है 15x11x20 का फॉर्मूला।