हर महीने 11000 की SIP कब तक बन जाएगी 1.5 करोड़ का फंड? ये रही पूरी कैलकुलेशन

इस कैलकुलेशन से यह पता चलता है कि हर महीने 11 हजार का निवेश 23 साल में डेढ़ करोड़ से ज्यादा का फंड बन सकता है। हालांकि, अगर आप 1.5 करोड़ का लक्ष्य कम समय में पूरा करना चाहता हैं, तो आपको अपनी रणनीति में कुछ बदलाव लाना होगा। इसके लिए आपको स्टेप-अप SIP चुनना होगा। स्टेप-अप SIP वह सुविधा है, जो निवेशकों को समय-समय पर, आमतौर पर हर साल अपने निवेश को एक निर्धारित सीमा तक बढ़ाने की अनुमति देती है।