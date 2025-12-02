Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

हर महीने 11000 की SIP कब तक बन जाएगी 1.5 करोड़ का फंड? ये रही पूरी कैलकुलेशन

Monthly SIP for wealth creation: म्यूचुअल फंड SIP के जरिए हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करके भी एक बड़ा फंड आसानी से तैयार किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 02, 2025

SIP Investment

11 हजार के मासिक निवेश पर 1.5 करोड़ का फंड बनाने की कैलकुलेशन। (PC: perplexityai)

Investment Tips: निवेश का तौर-तरीका और आदत पिछले कुछ समय में काफी बदलें हैं। अब लोग जोखिम से ज्यादा हाई रिटर्न पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क से इश्क करके ही कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। म्यूचुअल फंड में SIP गेमचेंजर साबित हुई है।

कठिन लक्ष्य अब हुए आसान

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) निवेशकों को कठिन समझे जाने वाले लक्ष्यों को आसानी से हासिल करने में मदद कर रहा है। म्यूचुअल फंड SIP के जरिए हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करके भी एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। SIP की इसी खूबी ने इसे निवेशकों के बीच लोकप्रिय कर दिया है।

लॉन्ग टर्म के लिए करें निवेश

म्यूचुअल फंड SIP का असली फायदा तब देखने को मिलता है जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग को अपनी शक्ति दिखाने के पूरा मौका मिलता है। चलिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में हर महीने 11,000 रुपए की SIP करते हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए का फंड तैयार करने में कुल कितना समय लगेगा।

11000 की SIP, 12% का वार्षिक रिटर्न

इक्विटी म्यूचुअल फंड का सालाना 12% रिटर्न का इतिहास रहा है। हालांकि, इसके लिए लंबे समय तक निवेश जरूरी है। अनुमानित 12 प्रतिशत के वार्षिक रिटर्न पर 1.5 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने की कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी:

मासिक निवेश: 11,000 रुपए
अनुमानित अवधि: 23 वर्ष
अनुमानित रिटर्न: 12%
निवेशित राशि: 30,36,000 रुपए
अनुमानित कमाई: 1,31,67,630 रुपए
कुल वैल्यू: 1,62,03,630 रुपए

इस कैलकुलेशन से यह पता चलता है कि हर महीने 11 हजार का निवेश 23 साल में डेढ़ करोड़ से ज्यादा का फंड बन सकता है। हालांकि, अगर आप 1.5 करोड़ का लक्ष्य कम समय में पूरा करना चाहता हैं, तो आपको अपनी रणनीति में कुछ बदलाव लाना होगा। इसके लिए आपको स्टेप-अप SIP चुनना होगा। स्टेप-अप SIP वह सुविधा है, जो निवेशकों को समय-समय पर, आमतौर पर हर साल अपने निवेश को एक निर्धारित सीमा तक बढ़ाने की अनुमति देती है।

स्टेप-अप SIP का कमाल

मान लीजिए कि आप अपने निवेश में सालाना 10% वृद्धि यानी स्टेप-अप का विकल्प चुनते हैं, तो 1.5 करोड़ का लक्ष्य कुछ साल पहले हासिल किया जा सकता है। इसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार रहेगी:

मासिक निवेश: 11,000 रुपए
अनुमानित अवधि: 18 वर्ष
वार्षिक स्टेप-अप: 10%
अनुमानित रिटर्न: 12%
निवेशित राशि: 60,19,090 रुपए
अनुमानित कमाई: 98,37,038 रुपए
कुल वैल्यू: 1,58,56,129 रुपए

दोनों कैलकुलेशन SIP की पावर को दर्शाती हैं। अगर आप नियमित रूप से हर महीने छोटा-छोटा निवेश भी करते हैं, तो आसानी से एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

