SIP में इस ट्रिक से 36 लाख की जगह 63 लाख रुपये हो जाएंगे इकट्ठा, जानिए क्या करना होगा काम

एनुअल स्टेप अप एसआईपी में आप छोटी एसआईपी से शुरुआत करके लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इसमें हर साल एसआईपी की रकम में कुछ तय फीसदी का इजाफा करना होता है। मान लीजिए कि आपने 10% एनुअल स्टेप अप रखा है। अब अगर आप इस साल 100 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल से आपको 110 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी और उसके अगले साल से 121 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी। समय के साथ-साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो यह एनुअल स्टेप अप आपको बोझ नहीं लगेगा। इस तरह आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार कर पाएंगे।