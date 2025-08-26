Patrika LogoSwitch to English

SIP में इस ट्रिक से 36 लाख की जगह 63 लाख रुपये हो जाएंगे इकट्ठा, जानिए क्या करना होगा काम

SIP Tips: भारत में करीब 9.33 करोड़ अकाउंट्स से म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश किया जा रहा है। हर महीने करीब 24-25 हजार करोड़ रुपये एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट हो रहे हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 26, 2025

SIP Tips
भारत में बड़ी संख्या में लोग एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। (PC: Gemini)

भारत में 9.33 करोड़ अकाउंट्स सक्रिय रूप से एसआईपी में योगदान करते हैं। वहीं, एक महीने में करीब 24,000 करोड़ रुपया एसआईपी के जरिए निवेश हो रहा है। यह बताता है कि बड़ी संख्या में लोग एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी से अगर आप मोटा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आपको लंबे समय तक रेगुलर निवेश करना होता और धैर्य रखना होता। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आप म्यूचुअल फंड एसआईपी से काफी बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।

हर साल बढ़ानी होती है SIP की रकम

समय के साथ व्यक्ति की इनकम भी बढ़ती जाती है। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो हर साल आपका इंक्रीमेंट या अप्रेजल होता होगा। जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आप अपनी ईएमआई की रकम भी बढ़ा सकते हैं। आप एनुअल स्टेप अप के जरिए ऐसा कर सकते हैं।

एनुअल स्टेप अप एसआईपी क्या है?

एनुअल स्टेप अप एसआईपी में आप छोटी एसआईपी से शुरुआत करके लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इसमें हर साल एसआईपी की रकम में कुछ तय फीसदी का इजाफा करना होता है। मान लीजिए कि आपने 10% एनुअल स्टेप अप रखा है। अब अगर आप इस साल 100 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल से आपको 110 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी और उसके अगले साल से 121 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी। समय के साथ-साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो यह एनुअल स्टेप अप आपको बोझ नहीं लगेगा। इस तरह आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार कर पाएंगे।

कितना फड़ेगा फर्क?

अगर आप 4 हजार रुपये महीने की एसआईपी 20 साल तक करते हैं, तो 12% सालाना औसत रिटर्न के हिसाब से 36,79,429 रुपये का फंड बनेगा। इसमें 9,60,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 27,19,429 रुपये ब्याज आय होगी। दूसरे केस में आप 4 हजार रुपये महीने की एसआईपी करते हैं और 8% एनुअल स्टेप अप रखते हैं, तो 20 साल में आपके पास 63,64,528 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 21,96,574 रुपये आपकी निवेश राशि और 41,67,954 रुपये ब्याज आय होगी।

जितना ज्यादा एनुअल स्टेप अप उतना बड़ा फंड

आप जितना चाहें उतना एनुअल स्टेप अप रख सकते हैं। अगर आप 10 फीसदी एनुअल स्टेप अप रखते हैं, तो आपको हर साल अपनी एसआईपी की रकम में 10 फीसदी का इजाफा करना होगा। जितना अधिक एनुअल स्टेप अप होगा, उतना बड़ा फंड आप तैयार कर सकते हैं।

Published on:

26 Aug 2025 05:45 pm

Hindi News / Business / SIP में इस ट्रिक से 36 लाख की जगह 63 लाख रुपये हो जाएंगे इकट्ठा, जानिए क्या करना होगा काम

